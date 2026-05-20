Allikad: Moskva rafineerimistehas peatas Ukraina rünnaku järel töö

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) teatas hiljuti, et viis koos relvajõududega 17. mail läbi operatsiooni, mille käigus võeti sihikule Moskva oblasti sõjatööstus- ja kütusetaristu.

Mõni päev hiljem teatasid allikad, et Gazprom Neftile kuuluv tehas peatas ajutiselt töö. Kaks allikat ütlesid Reutersile, et kuigi rünnak ei põhjustanud rajatisele märkimisväärset kahju, peatas Gazprom tootmise, et maandada rünnakule järgnevaid riske.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin tõdes, et vigastada sai 12 inimest.

Kõnealune Moskva rafineerimistehas on üks riigi suurimaid, selle tootmisvõimsus on 11,6 miljonit tonni naftat aastas. Naftatehas varustab Moskva piirkonda ning selle ründamine viitab, et Ukraina üritab põhjustada Venemaa pealinnas tarnehäireid.

Ukraina jätkas ka 20. mail Venemaa naftataristu ründamist, võttes sihikule Nižni Novgorodi oblastis Kstovo linna lähedal asuva naftatöötlemistehase. Ka see tehas varustab pealinna piirkonda, mõne allika teatel katab see umbes 30 protsenti Moskva oblasti bensiinivajadusest.