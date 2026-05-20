Neljapäeval on nii päikest, vihma kui ka äikest

Vihmapilved. Autor/allikas: Minupilt.err.ee/Karl Laius
Kolmapäeval sai väikese ülekaalu kõrgrõhuhari ja püsib eeloleval öölgi Läänemere kohal, aga nõrgeneb, sest ida poolt nihkub lähemale madarõhuvöönd. Vihmahooge on kohati ja suurema võimalusega Lõuna-Eestis ja Peipsi ääres. Hommikuks lisandub sajuhooge ja Kagu-Eestis suureneb äikeseoht. Päeval on hoovihmasid enam mandri idatiivas ja on ka äikeseoht. Mandri lääneservas on sajuhooge hõredamalt ja saared saavad sajuta läbi õhtuni, siis läheneb merelt madalrõhulohk ühes vihmapilvedega.

Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, Kagu-Eestis on äikest ja tugevaid sajuhooge, saarte rannikul on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 4 kuni 10, ida pool kuni 13 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis pilvekiht õhem ja laiguti on ka selgemat taevast, ida pool on pilvine ja mõnes kohas sajab hoovihma, Kagu-Eestis on äikeseoht. Saarte rannikul on udu. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 10 kuni 14 kraadi.

Päev on saartel sajuta ja alles õhtul jõuab vihm, kuid rannikul on udu. Mandri lääneosas on nii päikest kui pilvi ja vihmahooge on hõredamalt, Tallinn-Pärnu joonest ida pool sajab laialdaselt hoovihma, Kagu-Eestis ja Peipsi ümbruses on äikeseoht. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 14 kuni 19, idaservas tõuseb 20 kuni 23 kraadini.

Reede tuleb vihmahoogudega. Laupäev suuremat sadu ei too. Pühapäeva öösel ja hommikul sajab hoovihma, päeval peaks päike välja pääsema. Öine miinimum jääb 5 kraadist kõrgemale, päevasoe kerkib 20 kraadi lähedale, laupäeval paar pügalat kõrgemalegi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Neljapäeval on nii päikest, vihma kui ka äikest

