X!

Neljapäeval on sooja kuni 22 kraadi

ilm
Soe ilm.
Soe ilm. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
ilm

Neljapäeval katab kõrgrõhuala võimsana kogu Põhja-Euroopat, on tõkkepuuks tihedatele sajupilvedele ja vaigistab tuule. Öösel udu tekkeks tingimused soodsad ja õhk jahtub sisemaal mõni kraad alla 10 piiri. Päeval kerkib niiskelt maapinnalt niiskust üles pilverünkadeks, aga suuremat sadu need anda ei suuda. Õhusoe kerkib kraad-kaks üle 20 piiri.

Eeloleval ööl on laialdaselt selge ja sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 6 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi.

Hommik on laialdaselt selge ja vaikne, aga kohatiste udulaamadega. Õhutemperatuur on 9 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi.

Päeval on päikest aga ka arenevaid pilvi. Suuremat sadu neist ei tule. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhusooja 18 kuni 22 kraadi.

Õhtul on nii selget taevast kui pilvelaamu. Ilm on sajuta. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 16 kuni 18 kraadi.

Reede ka sadu ei too. Laupäevgi peab mandril sajuta vastu, saartele jõuab aga vihm, mis siis õhtul üle Väinamere tüürib. Lõunakaare tuul tõuseb tugevaks. Öösiti jahtub õhk 10 kraadini, ööl vastu reedet veel paar-kolm pügalat madalamale, päevasooja veidi üle 20 kraadi.

Pühapäeva öö toob vihma, päeval on sajuhoogudes pikemaid pause. Õhk muutub veidi mahedmaks. Esmaspäev jätkub suviselt ja vihmahooge on üürikeseks hõredamalt.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

UUS HOOAEG

muusikaelamus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:23

Vabatahtlikud saavad aidata kaasa sookurgede seirele

21:20

Riia uus raudteejaam sai valmis, kuid kiirrongi oodatakse veel aastaid

21:14

Neljapäeval on sooja kuni 22 kraadi

21:11

Heas hoos Tammeka sai ka teist korda Florast jagu

20:53

Meta maksab USA osariikidele 16,7 miljardit kahjutasu

20:45

Trump kuulutas liikumise Palestine Action terroriorganisatsiooniks Uuendatud

20:39

Trans lülitas karikavõistlustel Kalju konkurentsist

19:57

Viipekeelsed uudised

19:55

Kreml: CIA juht kohtus Moskvas Venemaa luureametnikega, kuid mitte Putiniga Uuendatud

19:45

Norra: EL peaks lõpetama Arktika nafta teemal moraliseerimise

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

25.08

USA meedia: CIA juht on Moskvas Uuendatud

25.08

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused Uuendatud

12:31

Arras: soovitaksin Kõlvartil põhiseadust lugeda

14:50

Ukraina ründas Venemaa suurt naftatöötlemistehast Uuendatud

25.08

Suri lauljanna Dolly Parton

08:36

Reimanni juhendaja Mart Koldits: olen käitunud oma südametunnistuse järgi

11:19

Doktoritöö: psühhedeelikumid aitavad ajul vanadest mustritest välja murda

19:55

Kreml: CIA juht kohtus Moskvas Venemaa luureametnikega, kuid mitte Putiniga Uuendatud

14:14

Arnold Sinisalu: salakohtumist USA ja Venemaa vahel pole korraldatud

25.08

Vene valitsus sai õiguse võtta oma kontrolli alla halvasti kaitstud erataristu Uuendatud

ilmateade

SPORT

21:11

Heas hoos Tammeka sai ka teist korda Florast jagu

20:39

Trans lülitas karikavõistlustel Kalju konkurentsist

19:45

Elva vald renoveerib korraga viis staadionit ja spordiväljaku

18:59

Meeskonnakaaslased vedasid noore briti Vueltal teise etapivõiduni

loe: kultuur

19:32

Suri "Rocky Horror Picture Show" peaosatäitja Tim Curry

18:38

Suri muusik ja pikaaegne rahvusringhäälingu töötaja Tauno Pääslane

16:53

Sacha Baron Cohen äratab uues filmis ellu Ali G tegelase

16:10

Kultuurisaadet "OP" juhib sel sügisel saatejuhtide tandem

loe: eeter

16:10

Kultuurisaadet "OP" juhib sel sügisel saatejuhtide tandem

15:53

Heleza: olen muusika ja iseenda avastamise lainel tagasi

15:30

Mesinik: järjest rohkem inimesi ütleb, et nemad enam mett ei söö

13:25

Jaak Juske: Pelgulinnas varjasid ennast Toompea pätid

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (26.08.2026 18:00:00)

18:00

Opositsioon eelarvest: hoidkem kokku riigi tegevuskulusid

15:45

Miina Härma gümnaasiumi remondi kulud ei mõjuta teiste koolide renoveerimist

15:20

Raadiouudised (26.08.2026 15:00:00)

13:10

Eterniidijäätmete jaoks on vaja pikemat plaani

12:30

Raadiouudised (26.08.2026 12:00:00)

09:55

Ida-Virumaa erakaevude veekvaliteedi parandamist tuleks toetada

09:50

Korduvate pisivarguste hulk on aastaga veerandi võrra kasvanud

09:45

Politseinikel tekib seaduslik õigus anda sündmuskohal elupäästvat esmaabi

09:20

Raadiouudised (26.08.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo