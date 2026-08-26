Neljapäeval on sooja kuni 22 kraadi

Neljapäeval katab kõrgrõhuala võimsana kogu Põhja-Euroopat, on tõkkepuuks tihedatele sajupilvedele ja vaigistab tuule. Öösel udu tekkeks tingimused soodsad ja õhk jahtub sisemaal mõni kraad alla 10 piiri. Päeval kerkib niiskelt maapinnalt niiskust üles pilverünkadeks, aga suuremat sadu need anda ei suuda. Õhusoe kerkib kraad-kaks üle 20 piiri.

Eeloleval ööl on laialdaselt selge ja sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 6 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi.

Hommik on laialdaselt selge ja vaikne, aga kohatiste udulaamadega. Õhutemperatuur on 9 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi.

Päeval on päikest aga ka arenevaid pilvi. Suuremat sadu neist ei tule. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhusooja 18 kuni 22 kraadi.

Õhtul on nii selget taevast kui pilvelaamu. Ilm on sajuta. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 16 kuni 18 kraadi.

Reede ka sadu ei too. Laupäevgi peab mandril sajuta vastu, saartele jõuab aga vihm, mis siis õhtul üle Väinamere tüürib. Lõunakaare tuul tõuseb tugevaks. Öösiti jahtub õhk 10 kraadini, ööl vastu reedet veel paar-kolm pügalat madalamale, päevasooja veidi üle 20 kraadi.

Pühapäeva öö toob vihma, päeval on sajuhoogudes pikemaid pause. Õhk muutub veidi mahedmaks. Esmaspäev jätkub suviselt ja vihmahooge on üürikeseks hõredamalt.