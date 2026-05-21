Rein Kilk kaotas seitse aastat kestnud kohtuvaidluse Hans H. Luigega

Äripäev kirjutas, et Rein Kilk hages Hans H. Luike ebaõigete faktiväidete ümberlükkamiseks ja mittevaralise kahju hüvitamiseks. Tema süüdistuse taga olid Hans H. Luige sõnavõtud 2015. aastal avaldatud raamatus "Kaval Kilk ja kaksteist lolli", kus avaldatakse seisukohti Rein Kilgi äritegevuse kohta, kuid Kilk ise lehekülgedel sõna ei saa.

Kilk pöördus Harju maakohtusse 2019. aasta mai lõpus ebaõigete faktiväidete ümberlükkamiseks ja mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Harju maakohus jättis nüüd, seitse aastat hiljem värske otsusega Kilgi hagi rahuldamata. Kohtuotsuses seisab, et Hans H. Luik vaidles hagile täies ulatuses vastu, sest ei ole enda kinnitusel avaldanud ebaõigeid faktiväiteid ega kohatuid hinnanguid.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ja selle peale võib esitada apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.

