Uue õhurünnaku alla jäänud Venemaa sulges väljapääsu Jaroslavlist Moskvasse

Venemaad tabas ööl vastu reedet taas õhurünnak, mille tõttu otsustasid võimud blokeerida Jaroslavlist väljasõidu Moskva suunas. Ukraina välisminister Andrii Sõbiha ütles, et Vene-Ukraina sõjas on praegu toimumas pööre.

Öö algas Moskva linnapea Sergei Sobjanini teadaandega, et Vene õhutõrje tuvastas ja tegi kahjutuks kaks Venemaa pealinna poole lendavat drooni. Varahommikul teatas Sobjanin nelja Moskva suunas lennanud drooni kahjutuks tegemisest.

Pisut hiljem hakkasid venelased kurtma plahvatuste üle Jaroslavlis. Kokku oli kuulda umbes 15-20 võimsat pauku ja enne seda olid linnas kõlanud droonirünnaku ohu tõttu õhuhäire sireenid.

Vaid 20 minutit hiljem teatas Jaroslavli oblasti kuberner Mihhail Jevrajev, et piirkonda ründasid tundmatud droonid ja et Jaroslavlist Moskvasse viiv maantee blokeeriti.

"Turvalisuse kaalutlustel on liiklus Jaroslavlist Moskva suunas väljuval teel Moskovski prospekti ja Edela ringtee ristmikul blokeeritud. Vältige selles suunas ja selle ümbruses sõitmist või valige marsruut, mis seda lõiku väldib," kirjutas ta Telegramis.

Ühismeediakanal SHOT selgitas, et see viitab M-8 maantee Jaroslavlist väljuvale lõigule.

Ukraina uudistekanal RBK-Ukraina lisas varahommikul, et seni pole teada, mis Jaroslavlis tabamuse sai.

Uudisteagentuuri Reuters andmetel on peaaegu kõik Kesk-Venemaa suurimad naftatöötlemistehased Ukraina õhurünnakute tõttu kütuse tootmise täielikult peatanud või oluliselt vähendanud. See puudutab ka Jaroslavli naftarafineerimistehast, mida on tabanud Ukraina droonid.

RBK-Ukraina meenutas ka, et Avaliku Arvamuse Fondi uuringu kohaselt on Venemaa territooriumi pommitamine venelastele suuremaks mureks kui uudised rindelt.

Sõbiha: sõjas läheneb pöördepunkt

Ukraina välisminister Andrii Sõbiha ütles, et Vene-Ukraina sõjas on praegu toimumas pööre.

"Oleme sõjas pöördepunktis ja surve Moskvale kasvab. Ukraina on kaitsepositsioonil ja Venemaa isikoosseisu suurus ei ole enam määrav eelis," rõhutas minister ühisemeedias tehtud postituses.

Ta märkis, et rahu saavutamiseks on vaja keskenduda kolmele olulisele elemendile: diplomaatiale, survele ja jõule.

"Me vajame oma rahupüüdlustele uut hoogu, tugevdades samal ajal pikaajalisi sanktsioone ja muid hoobasid [Venemaa mõjutamiseks]," kirjutas Sõbiha.

I was pleased to take part in the informal NATO-Ukraine Council ministerial meeting in Helsingborg together with the foreign ministers of NATO allies.



May 21, 2026

Ta ütles ka, et on teavitanud liitlasi Valgevenest lähtuvatest kasvavatest ohtudest ning kutsus üles võtma asjakohaseid meetmeid, ohjeldama ja astuma samme Moskva ja Minski laienemise ärahoidmiseks.

Ukraina omakorda ei küsi enam pelgalt annetusi, vaid on ka julgeolekuprotsessis osaleja, panustaja ja partner, kes on valmis oma kogemusi liitlastega jagama, lisas Ukraina välisminister.

"See investeering toob meie elu suurima rahu dividendi. Tänan kõiki meie liitlasi teie pühendumuse eest meie ühisele eesmärgile, tänaste annetuste eest ja jätkuva toetuse eest Ukrainale. Erilist tänu avaldan Rootsile suurepärase liitlase eest," ütles neljapäeval NATO välisministrite kohtumisel Helsingborgis toimunud NATO-Ukraina nõukogul osalenud Ukraina välisminister.

Sõbiha lisas, et NATO on viimase aastaga tugevnenud, otsus suurendada sõjalisi kulutusi viie protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP) oli ajalooline verstapost ning USA väärib selle eest kiitust.

RBK-Ukraina meenutas, et ka Saksamaa kaitseministeeriumi juht Boris Pistorius ütles neljapäeval, et näeb pööret Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu. Ta märkis, et Ukraina poolel on eelis, samas kui Venemaa poolel on nõrkusi nii majanduslikult ja sisemiselt kui ka lahinguväljal.

Sõbiha ütles neljapäeval, et Ukraina põhitingimuseks Vene Föderatsiooniga rahulepingu sõlmimisel on see, et Kiiev ei tee praeguse rindejoone osas territoriaalseid järeleandmisi.