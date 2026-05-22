Kallas: Eesti 200 ei ole liitumas ühegi teise erakonnaga

Emori maikuisest küsitlusest selgub, et valitsuse juhtpartei Reformierakonna toetuse langes sajandi madalaimale tasemele ehk 10 protsendile. Valitsusliidu teine osapool, Eesti 200 praegu riigikokku ei pääseks. Eesti 200 esimees Kristina Kallas kinnitas, et erakond ei ole liitumas ühegi teise erakonnaga, kuigi seda on spekuleeritud juba aastaid.

Kõige populaarsem partei on Isamaa ning talle järgneb Keskerakond. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Neljandal kohal on EKRE ja nende toetus mais veidi tõusis. Viiendal kohal on Reformierakond, millele järgnevad Parempoolsed. Eesti 200 jääb praegu valimiskünnise alla.

Emori uuringute juhi Aivar Voogi sõnul sõltub peaministripartei toetus nii majanduskeskkonnast, kui ka omavahelistest vaidlustest koalitsioonis.

"See kommunikatsioon mida nad on teinud, on takistanud seda, et neil oleks võib olla olnud potensiaal natukene oma positsiooni parandada aga nende teravuste või vastandumistega on seda tõenäosust vähendatud," lausus Voog.

Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga hinnangul on õhkkond koalitsioonis hea.

"Koalitsioon on väga ühtne. Kõik hääletused riigikogus peavad. Just selle lisaeelarvega on protsess väga - selline tööõhkkond on väga hea," sõnas Vaga.

Eesti 200 esimees Kristina Kallas aga ütles, et koalitsioonis on olnud erimeelsusi põhiliselt isikuvabaduste jälgimise ühiskonna teemadel.

"Me oleme väga pikalt vaielnud Aga teiselt poolt demokraatia eeldabki vaidlust, et ainult autoritaarsetes süsteemides on kõik juhiga nõus kõiges," sõnas Kallas.

Kallas lükkas ümber ka kuuldused, et Eesti 200 soovib enne valimisi ühineda mõne teise erakonnaga.

"Seda juttu on räägitud kaks aastat. Ei ole mitte midagi juhtunud ja ei ole ka mingeid liitumisi parlamendis arutatud. Need kuulujutud on alusetud. Täiesti!" kinnitas Kallas.

Eesti 200 valmistub valimisteks nagu ka Parempoolsed, kelle toetus läheneb Reformierakonnale. Parempoolsete esimees Lavly Perling jättis ütlemata, kas mõne teise erakonna poliitik on avaldanud soovi nendega liituda.

"Mida iganes keegi tahab, siis Parempoolsed on ehitanud selgelt parempoolset erakonda ja öelnud, et kõik parempoolsed inimesed on oodatud meiega liituma," sõnas Perling.

Viimasel ajal spekuleeritakse, et praegune valitsusliit võib enne valimisi laguneda. Vaga ja Perling arvavad, et seda ei juhtu.

"Praegu küll ei näe ühtegi põhjust, miks peaks koalitsiooni vahetama. Ega pole ka ühtegi märki, et koalitsioon peaks lagunema," ütles Vaga.

"Ega ilma Reformierakonnata valitsust ei tee ja väga raske on näha täna parlamendis omakorda jõudu, kes kipuks Reformierakonnaga valitsust tegema," lausus Perling.

Voog aga peab uut koalitsiooni võimalikuks.

"Paratamatult enne valimisi, kui seis on sama hapu, siis mingid radikaalsed muudatused on vaja teha ja siis proovitakse kõik variandid ära. Suure tõenäosusega nad lõpuni vastu ei pea," selgitas Voog.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

