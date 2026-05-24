Kiievit tabas massiline ballistiliste rakettide rünnak

Ukraina pealinna Kiievit tabas pühapäeva varahommikul massiline ballistiliste rakettide rünnak ning piirkonnas oli kuulda tugevaid plahvatusi ning inimesed nägid ballistiliste rakettide kasutamisele viitavaid tulejälgi.

Rünnakule eelnesid Ukraina ja USA saatkonna hoiatused eelseisva Venemaa suurrünnaku kohta.

AFP reporterite sõnul vappus valitsuskvartali lähedal asuv elumaja plahvatuste tõttu ning kümned inimesed otsisid varju Kiievi kesklinna metroojaamas, kui võimud kutsusid elanikke üles varjuma.

"Pealinn on sattunud massilise ballistiliste rakettide rünnaku alla," kirjutas Kiievi linna sõjalise administratsiooni juht Tõmur Tkatšenko Telegramis.

"Praegustel andmetel on teateid vähemalt neljast rünnakus kannatada saanud piirkonnast: Ševtšenkivski, Dniprovski ja Podilski rajoonist. Esialgsetel andmetel on teatatud tulekahjudest ja elumajade kahjustustest," lisas ta.

"Endiselt on käimas droonirünnak ning ballistiliste rakettide oht püsib. Püsige varjendites!"

Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul kutsuti meedikud linna loodeosas asuvasse Podilski rajooni, kus rusud kukkusid mitteelamupiirkonda. Lisaks süttis lähedalasuvas Ševtšenkivski rajoonis elumaja juures tulekahju ning hoone aknad purunesid.

Laupäeval hoiatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Venemaa suure õhurünnaku ohu eest, milles võidakse kasutada ka tuumavõimekusega Vene raketti Orešnik.

Venemaa oli lubanud varem kättemaksu okupeeritud Luhanski oblastis väidetavalt kolledži ühiselamut tabanud droonirünnaku, milles olevat hukkunud vähemalt 18 inimest.

Kiiev eitas tsiviilisikute sihikule võtmist ja teatas, et tabas Starobilski linna piirkonnas paiknenud Venemaa drooniüksust.

Alates 2022. aastal alanud täiemahulisest pealetungist on Moskva pea iga päev korraldanud Ukraina vastu massilisi raketi- ja droonirünnakuid, mis on tabanud ka taristut ja põhjustanud tsiviilisikute surma. Venemaa on alati eitanud rünnakuid tsiviilisikute vastu.

USA juhitud jõupingutused üle nelja aasta kestnud sõja lõpetamiseks läbirääkimiste teel on viimastel kuudel aeglustunud, kuna Washingtoni tähelepanu on suunatud Lähis-Ida konfliktile.