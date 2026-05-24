Saudi Araabias algab miljonite moslemite palverännak

Palverändurid Mekas Kaaba pühamu juures. Autor/allikas: Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/Scanpix
Saudi Araabias Mekas algab pühapäeval miljonite moslemite hadži palverännak, kuid sündmust varjutab Lähis-Idas toimuv sõda.

Saudi võimude teatel on nädalavahetuseks riiki saabunud üle miljoni palveränduri, et osaleda pühapäeval algaval mitmepäevasel hadži palverännakul. Seekord on palverändureid paarisaja tuhande võrra vähem kui tavapäraselt.

Iraani meedia teatel on sõja tõttu Saudi Araabiasse pääsenud vaid umbes 30 000 iraanlast. See on ligi kolmandik Iraanist oodatud palveränduritest.

Saudi Araabia on üks riikidest, mis sattus sõja risttulle, kui Ühendriigid ja Iisrael veebruari lõpus algatasid rünnakud Iraani vastu. Iraani vastulöökide sihtmärgiks sattusid ka teised piirkonna valdavalt islamiusulised riigid, mille territooriumil asub Ühendriikide baase või muid rajatisi.

Hadži toimumisaeg määratakse islami kuukalendri järgi. Palverännaku olulisimad rituaalid langevad ohverduspühale ehk Eid al-Adhale, mis algab paljudes riikides kolmapäeval.

Saudi Araabia soovib vältida igasuguste pingete tekkimist iraanlaste, saudide ning islami eri usulahkude järgijate vahel. Riigi ringhääling avaldas eelmisel nädalal siseministeeriumi hoiatuse, milles keelati palverännaku ajal igasuguste poliitiliste ja eri islami usulahkude sümbolite ning lippude heiskamine.

Palverännak Mekasse on üks islami usu alustaladest. Islami kohaselt peaks iga selleks võimeline moslem sooritama palverännaku vähemalt korra elus.

Iraani ja Ühendriikide vahel aprillis sõlmitud habras relvarahu on seni püsinud, kuid nii USA president Donald Trump kui ka Iraani juhtkond on teineteist ähvardanud sõjategevuse jätkamisega.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: STT-BNS

