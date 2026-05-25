Venemaa väitel leiti Ust-Luga sadamas tankerilt magnetmiine

Tanker Arrhenius Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLIVIER HOSLET
Venemaa uurimiskomitee teatas esmaspäeval, et Läänemere-äärses Ust-Luga sadamas avastati tankerilt mitu NATO päritolu magnetmiini.

Komitee teatel leidsid tuukrid miinid tankeri Arrhenius kere kontrollimisel. Alus saabus Belgias asuvast Antwerpeni sadamast vedelgaasi laadima, vahendas Reuters.

Venemaa on tugevdanud oma sadamates turvameetmeid pärast arvatavaid sabotaažiakte, mille eesmärk oli kahjustada riigi energiataristut.

Pärast arvatavaid rünnakuid neljale naftatankerile andis Venemaa eelmisel aastal tuukritele korralduse kontrollida sadamates viibivaid laevu. 2025. aasta veebruaris sõitis Ust-Lugas masinaruumis toimunud plahvatuse järel karile Suezmax-klassi tanker Koala.

LSEG laevaliikluse jälgimise andmetel sõidab Arrhenius Libeeria lipu all ning seda haldab Araabia Ühendemiraatide ettevõte Maple Mariner Holding.

Venemaa uurimiskomitee pressiesindaja Svetlana Petrenko sõnul toodeti leitud miinid mõnes NATO riigis. 20. mail Ust-Luga sadamasse sisenenud laev pidi tema teatel suunduma edasi Türki Samsuni sadamasse.

Reutersil ei õnnestunud NATO-lt esialgu kommentaari saada.

Petrenko lisas, et miinid tehti kahjutuks.

"Esmaste uurimistoimingute põhjal võib juba järeldada, et neid magnetmiine ei paigaldatud Venemaa territoriaalvetes," sõnas Petrenko.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

