Belgias hukkus rongi ja koolibussi kokkupõrkes neli inimest

Ametivõimude teatel said õnnetuses surma ka bussijuht ja koolilaste saatja. Rongis oli üle saja reisija, neist keegi viga ei saanud.

Belgia uudisteportaali HLN allikate teatel sõitis buss raudteeülesõidule, kuigi tõkkepuud olid all ja hoiatustuled põlesid. Bussijuht üritas viimasel hetkel pidurdada, kuid tulutult.

Õnnetus juhtus Ida-Flandrias Buggenhoutis.

Belgia meedia avaldas pilte rängalt kannatada saanud väikebussist, mis lamas külili raudteeäärsel teel. Politsei pressiesindaja ütles meediale, et väikebussis oli seitse last, saatja ja juht.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et õnnetus vapustas teda sügavalt.

"Avaldan sügavat kaastunnet ohvrite perekondadele ja nende lähedastele. Täna leinab Euroopa koos Belgiaga," teatas von der Leyen.