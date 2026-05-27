Meedia: Krimmis kõlasid kolme sõjaväelennuvälja lähistel plahvatused

Ukrainlased tulistamas mitmikraketiheitjast Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Anatolii Stepanov
Okupeeritud Krimmis kostis ööl vastu kolmapäeva plahvatusi ning Belbeki, Katša ja Saki sõjaväelennuväljade piirkonnas tegutses Vene õhutõrje, vahendas UNN sõjablogijaid.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 27. mail kell 5.45:

- Ukraina droonivägede ülem hoiatas Valgevenet;

- Ukraina üksus teatas salajaste ründedroonide kasutamisest Venemaa logistika hävitamisel.

Telegrami kanali Crimean Wind andmetel kostis Sevastopolis Fiolenti neeme piirkonnas plahvatusi ning Belbeki lennuvälja lähistel avas Vene õhutõrje tule. Samuti teatati trasseeriva laskemoonaga tulistamisest Katša lennuväljal ning võimsast plahvatusest Novofedorivkas asuva Saki lennuvälja läheduses. 

Kanali jälgijad teatasid ka tulistamisest ja plahvatusest Sevastopoli kesklinnas. Linnas ametlikku õhuhäiret välja aga ei kuulutatud. Pealtnägijate sõnul lülitati Katša lennuväljal sisse helgiheitjad ning avati tuli eri suundadesse.

Venemaa võimud ei ole öise rünnaku tagajärgi esialgu ametlikult kinnitanud.

Ukraina droonivägede ülem hoiatas Valgevenet

Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem Robert "Madjar" Brovdi teatas teisipäeval, et Ukraina kaitsevägi on tuvastanud Valgevenes 500 võimalikku sihtmärki, kuna kasvab mure, et Valgevene võib hakata otsesemalt sekkuma Venemaa sõtta Ukraina vastu, vahendas Kyiv Independent.

Brovdi hoiatas Valgevene diktaatorit Aleksandr Lukašenkot sammude eest, mis võiksid Minski veelgi enam sõtta kaasata, öeldes, et Ukraina väed on Valgevenes juba sihtmärgid kindlaks teinud, manitsedes ühtlasi pingete eskaleerumise eest Kiieviga.

Droonivägede ülem ei täpsustanud, millised sihtmärgid on kindlaks tehtud ega millistel asjaoludel neid võidakse rünnata.

Mure Valgevene rolli pärast Venemaa sõjas on viimasel ajal suurenenud. Kremli lähedane liitlane lubas Venemaa vägedel kasutada oma territooriumi koondumispaigana täiemahulise sissetungi alguses ja on kogu sõja vältel jätkanud Moskva toetamist.

Viimastel nädalatel on Kiiev korduvalt hoiatanud, et Valgevene võib sattuda sõtta otsesemalt, kuna Venemaa ja Valgevene süvendavad sõjalist koostööd ja viivad läbi ühisõppusi, sealhulgas tuumaõppusi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on samuti avalikult hoiatanud Valgevenet suurema rolli võtmise eest sõjas, öeldes, et sellel oleksid "tagajärjed" ja et Ukraina on valmis võtma "ennetavaid meetmeid" vastuseks potentsiaalsetele ohtudele.

Valgevene kaitseministeerium väitis 21. mail, et Venemaa on ühisõppuste raames viinud tuumalõhkepäid Valgevene territooriumile

Lukašenko on samal ajal tõrjunud süüdistusi Valgevene suureneva osalemise kohta sõjas ning öelnud, et on valmis Zelenskiga "kohtuma ükskõik kus", et arutada kahe riigi suhteid.

See hoiatus ja laiemad mured Valgevene rolli üle sõjas langevad kokku paguluses viibiva Valgevene opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskaja esimese ametliku visiidiga Kiievisse teisipäeval.

Ukraina üksus teatas salajaste ründedroonide kasutamisest Venemaa logistika hävitamisel

Ukraina mehitamata süsteemide üksuse 412. Nemesise brigaadi teatel blokeeris Venemaa ründedroonide löökide tõttu okupeeritud Lõuna-Ukrainas peamise logistikamarsruudi.

Maantee R-280, mida Venemaa okupatsioonivõimud nimetavad ka "Novorossija" trassiks, kulgeb läbi okupeeritud Ukraina linnade: Mariupoli Donetski oblastis, Melitopoli Zaporižžja oblastis ja Simferopoli okupeeritud Krimmis.

Trass on peamine logistikakoridor, mis ühendab Mandri-Ukraina lõunaosa okupeeritud poolsaarega. Seda mööda transporditakse Venemaa vägedele sõjatehnikat ja muid varusid.

Nemesise brigaad teatas, et testis uut salajast ründedrooni. Brigaadi väitel osutus droon Venemaa tagalas väga tõhusaks, hävitades kümneid veoautosid ja kütusetsisterne.

Brigaad lisas, et Ukraina löökide järel piiras Venemaa maanteel rasketehnika liikumist, mistõttu ründavad Ukraina väed nüüd pinnas- ja põlluteid pidi mööda hiilida üritavaid masinaid.

"Kasutame salajasi "ründetiibu", mida ei ole varem avalikkusele näidatud. Tänu 412. Nemesise brigaadi ja tootja tihedale koostööle õnnestus luua süsteem, mis on just selliste ülesannete jaoks ideaalselt kohandatud," seisis avalduses.

Need löögid on osa Ukraina järjest laastavamast operatiivtasandi rünnakute kampaaniast, mille käigus sihitakse objekte 20–200 kilomeetri kaugusel rindejoonest.

Kampaania sihtmärkideks on õhutõrjesüsteemid, juhtimispunktid, kütuse- ja laskemoonalaod ning logistikamasinad.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: UNN, BNS, The Kyiv Independent

