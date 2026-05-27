Parlament tühistas Ungari lahkumise Rahvusvahelisest Kriminaalkohtust

Rahvusvahelisest Kriminaalkohtust lahkumise seadus oli endise peaministri Viktor Orbáni algatus. Ungari parlament kiitis mais heaks seaduse, mis oleks lahkumisprotsessi käivitanud järgmise nädala teisipäeval.

Uus konservatiivist peaminister Péter Magyar lubas pärast aprillikuist valimisvõitu Rahvusvahelisest Kriminaalkohtust lahkumise tühistada. Ta viis küsimuse parlamenti kiirendatud korras.

Kolmapäeval vastu võetud seadus varasema otsuse tühistamise kohta vajab veel president Tamás Sulyoki allkirja.

Orbán teatas varem Ungari kavatsusest ICC-st lahkuda, nimetades seda poliitiliseks kohtuks. Ta andis sellest teada Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu Ungari-visiidi ajal, mis toimus pärast seda, kui Rahvusvaheline Kriminaalkohus oli Netanyahu kohta juba vahistamismääruse väljastanud.