X!

Kaitsevägi esitles koos Eesti kaitsetööstusega droonitõrjesüsteeme

Eesti
Droonid.
Droonid. Autor/allikas: ERR
Eesti

Kaitsevägi esitles koostöös Eesti kaitsetööstusega droonitõrjesüsteeme. Sobiva lahenduse leidmiseks on vaja sihtmärke, mis sarnaneksid tegelike ründedroonidega.

Rutja lennuväljal näitas Eesti ettevõte Krattworks, kuidas simuleerida drooniparve. Iga operaator juhtis viite drooni, tegelikkuses saaks ta hakkama kümnega. Droonid tegutsevad ka iseseisvalt ja GPS-ist sõltumatult. On ka lennukdroon Dart, mis lendab viie kilomeetri kõrgusel ja 30 kilomeetri kaugusel. Lisaks on veel sihtmärkdroonid, mida Kevadtormi käigus kasutab Eesti õhutõrje. Neljapäeval kasutati rakette ja kahureid. Mida on veel vaja droonitõrjeks, kui sihtmärk on tuvastatud?

"Selle jaoks meil on tulejuhtimiskeskused, kes jagavad neid sihtmärke erinevate relvasüsteemide vahel. On need siis raketid, kahurid, interceptor-droonid, mis lähevad neid püüdma. Kõik võimalikud variandid, ka elektrooniline segamine," lausus õhutõrjepataljoni allohvitser vanemveebel Petri Tedrekull.

"Kõigepealt on kaitseväel vaja aru saada, milline droonitõrjesüsteem on piisavalt efektiivne, et see sobitub meie infrastruktuuri ja meie üksusi kaitsma. Selleks on vaja neid testida meie toodanguga, mis on sihtmärkdroonid. Seejärel on vaja hakata harjutama, sest droonitõrje on niivõrd uus turusegment. See turg ei ole kaugeltki välja arenenud," sõnas Krattworks müügijuht Karmo Saar.

Rutjale oli kogunenud eri riikide mundrimehi. Välispartnerid ei kommenteeri koostööd oma riigi kaitseväega. Kuid nad ütlevad, et pole lihtne leida firmat, mis toodaks odavalt ja kiiresti suures koguses sihtmärkdroone, mille arendus ajaga kaasas käib.

"Võib esile tuua toodet nimega Dart, mis neil on - bensiinimootoriga droon, mis kopeerib shahed-tüüpi, mida me näeme konfliktides. Võrreldes teistega, mis on elektritoitega, mis on suur vahe, teeb nende toote huvitavaks," sõnas Obsina AB esindaja Jonas Jonasson.

"Eelmine aasta saime endale kasutajate nimekirja 14 riiki. Lisaks nendele toodame veel luuredroone ja peibutusdroone. Siin oli enne juttu ka ründedroonidest. Ründedroonide kontseptsiooniga me tegeleme," sõnas Saar.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:59

Briti luure: Ukraina sõjas on hukkunud pea 500 000 Vene sõdurit Uuendatud

21:40

Eesti noortekoondis lõi kodusel EM-il värava ka Horvaatiale

21:35

Avatud tehaste päeval avasid oma uksed ligi 70 tehast üle Eesti

21:35

Kaitsevägi esitles koos Eesti kaitsetööstusega droonitõrjesüsteeme

21:35

Reede tuleb tuuline

21:12

Sabalenka, Gauff ja Osaka teises ringis ei vääratanud

20:28

Soome hokikoondis jõudis MM-il kolmeaastase pausi järel medalimängudele

20:18

Kallas hoiatas liikmesriike Venemaa lõksu langemise eest Uuendatud

20:02

USA ja Iraani läbirääkijad jõudsid esialgsele kokkuleppele relvarahu pikendamiseks

19:59

Eesti rekordimees kiitis TV 10 etapil noori: võitja aeg oli ulmeline!

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

06:41

Baltimaad arutasid kellakeeramisest loobumist

11:58

Ülejärgmisel õppeaastal lõpeb talvine koolivaheaeg juba 2. jaanuaril

07:27

Signe Viimsalu: 40 000 esitamata aruannet varjavad miljardites eurodes kahju

27.05

Politsei pidas kinni kunstnike liidu rahavarguse kaks kahtlusalust

27.05

Venemaa plaan saata Kuubale kütust kukkus läbi

11:35

Eestlaste edu sagedusturul käristas suureks elektrihinna vahe Läti-Leeduga

08:51

"Maahommiku" saatejuhiks saab vaatajatele tuttav Maili Metssalu

06:03

USA relvajõud andsid Iraanile uusi lööke

21:59

Briti luure: Ukraina sõjas on hukkunud pea 500 000 Vene sõdurit Uuendatud

06:57

Maksejõuetuse menetluse aegunud süsteem võib teha Eestist kurjategijate hüppelaua

ilmateade

loe: sport

21:40

Eesti noortekoondis lõi kodusel EM-il värava ka Horvaatiale

21:12

Sabalenka, Gauff ja Osaka teises ringis ei vääratanud

20:28

Soome hokikoondis jõudis MM-il kolmeaastase pausi järel medalimängudele

19:59

Eesti rekordimees kiitis TV 10 etapil noori: võitja aeg oli ulmeline!

loe: kultuur

18:09

Andrus Kivirähk: ooper on elust suurem žanr

16:24

Suri rahvatantsujuht Maie Orav

16:13

Galerii: Eesti Kunstiakadeemia tunnustas parimaid noori loojaid

15:23

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

loe: eeter

15:23

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

15:14

Spordiarst peab toidulisandite liigset tarvitamist murettekitavaks trendiks

14:37

Psühholoog: valehäbi takistab inimestel depressiooniga seoses abi otsida

12:19

Nukitsa auhinna laureaat Martin Veisman: pilt võiks aidata küsimusi küsida

Raadiouudised

18:45

Avatud tehaste päev laienes seitsmesse maakonda

18:40

Läti seim kinnitas ametisse uue valitsuse

18:35

Kallas: Euroopa ei saa olla Ukraina ja Venemaa neutraalne vahendaja

18:35

Päevakaja (28.05.2026 18:00:00)

16:10

Kõve: kohtupidamist lämmatab liigne paberimajandus

16:00

Perearstide seltsi juht: eraravikindlustus kasvatab ebavõrdsust

15:40

Narva opositsioon tahab esmaspäeval Tootsi linnapeaks valida

15:40

Pakosta: politsei vajab õigust küsida inimestelt kaamerafaile

15:40

Teise samba taasliitumispiirang lüheneb viiele aastale

15:20

Raadiouudised (28.05.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo