Nädalavahetusel sajab hoovihma

Foto: Siim Lõvi /ERR
Laupäeval jääme Lõuna-Skandinaaviast Läänemerele leviva kõrgrõhuala ja Venemaa põhjaosast Karajala kohale liikuva ning veidi nõrgeneva madalrõhkkonna piirile. Ida-Eestis on ilm pilvisem ja aeg-ajalt vihmahoogudega, Lääne-Eestis on ilm selgema taevaga. Kuna õhk on Eesti kohal öösel veel külm, siis on selge taeva all maapinnal öökülma oht. Päeval õhumass soojeneb kiiresti.

Pühapäeval kõrgrõhuala laguneb ja Eesti jääb lõuna poole liikuva madalrõhuala serva. Kohati on vihmahooge, idakaarde pöörduv tuul on mõõdukas. Pilvisem öö on soojem, päev jahedam.

Laupäeva öö tuleb Lääne-Eestis üsna selge ja sajuta, ida pool on pilvisem ja üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, vastu hommikut pöördub põhjakaarde ja tugevneb veidi. Sooja on 3 kuni 10 kraadi, Lääne-Eestis võib temperatuur langeda maapinnal paiguti 0 kraadini.

Hommik on Eesti idaservas pilvisem ja võimalik, et üksikute vihmahoogudega. Läänes paistab päike. Puhub loode- ja põhjatuul 2-7, ida poolt puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 8 kuni 12 kraadi.

Päev on Lääne-Eestis päikesepaisteline. Ida-Eestis on ilm pilves selgimistega, õhtu poole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 14 kuni 21, rannikul kohati kuni 12 kraadi.

Pühapäev tuleb kohati vihmahoogudega, öösel on sooja 6 kuni 11, päeval 14 kuni 18, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

Esmaspäev toob samuti kohati vihmahooge. Öösel on sooja 6 kuni 11, päeva veidi rohkem kuni 14 kuni 19 kraadi. Teisipäeval ja kolmapäeval liigub sageli üle maa hoovihmapilvi, samas õhumass soojeneb. Öised miinimumid jäävad 9 ja 13, päevased maksimumid 17 kuni 24 kraadi vahele, rannikul on sooja mõnel pool 13 kuni 15 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

