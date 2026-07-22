X!

Lähipäevil ilm soojemaks ei lähe

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Põhja- ja Ida-Euroopat katab praegu mitmepealine madalrõhuala. Tihedamad sajupilved koondusid täna Skandinaavia kohal ja Lääne-Venemaal olevate madalrõhkkonna ümber. Eesti jäi nende vahele ja meil oli sajuhooge hajusalt. Õhutemperatuur jäi paljudes kohtades alla 20 kraadi.

Palavus on jõudnud praegu Atlandil oleva kõrgrõhuala lähedal Euroopa edelaserva. Hispaanias tõusid täna päevamaksimumid 40 kraadi juurde.

Homme püsib Eesti kohal madalrõhuala. Lääne-Venemaal olev kese nihkub põhja poole, Skandinaavia kohalt suundub Pööris kagusse Poola kohale.

Öösel on Eestis sajuhooge üksikutes kohtades, päeval mitmel pool, lisandub ka äikesevõimalus. Õhumass soojeneb veidi ja päevamaksimumid tõusevad 20 kraadi ümbrusesse.

Reede öösel on Eesti kohal nõrk rõhuväli ja sajupilvi on vähe, päeval jääme Skandinaaviast läheneva uue madalrõhkkonna serva ja mitmel pool areneb hoovihmapilvi. Sooja on mõõdukalt.

Eelolev öö on Eestis muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 7, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 7 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommik on pilves, üksikute selgimistega. Lääne-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 7 m/s. Sooja on 12 kuni 16 kraadi. Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8 m/s. Sooja on 16 kuni 21 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega ja üksikute vihmahoogudega. Puhub nõrk läänekaare tuul. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Reede ja laupäev on öösel üksikute vihmahoogudega ja kohati udused, päeval jagub sajuhooge mitmele poole. Öised miinimumid langevad paar kraadi alla 10, rannikul on sooja kuni 16 kraadi, päevasel ajal on sooja 20 kraadi ümber.

Vihmahooge jagub ka pühapäeva, samas õhumass soojeneb: öösel on sooja 10 kuni 16, päeval 19 kuni 24 kraadi. Esmaspäevaks näitavad ilmamudelid sajuhooge vaid saartele, mujal on ilm kuiv. Lisandub sooja ja päevamaksimumid tõusevad 25 kraadi ümbrusesse.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:22

ETV spordisaade, 22. juuli

21:54

U-18 korvpallikoondis alustab EM-i: kedagi ei alahinda, võitleme kõigiga

21:49

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:30

Saaremaale jõudis Soome ooperikruiis

21:29

Viipekeelsed uudised

21:27

Lähipäevil ilm soojemaks ei lähe

21:23

Tartu üüriturul on kodu otsivate tudengite tõttu kätte jõudnud kõrghooaeg

21:12

Flora naiskond sai Meistrite liigas kindla kaotuse

20:43

Koppel vilistab Konverentsiliigas, tööpostil veel mitu Eesti ametnikku

20:36

Meedia: Ukraina ja USA on sõlmimas droonilepet

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

13:56

Ukraina ründas Lõuna-Venemaa logistikakeskusi, Krimmis kadus taas elekter Uuendatud

15:35

OpenAI tehisarumudel korraldas omaalgatusliku küberrünnaku

12:43

Venemaa suunab Siberis toodetud autokütust Moskvasse

18:27

Tallinna linn ütles Endla tänava tunnelite ehitajaga lepingu üles Uuendatud

12:06

ERJK menetleb Luisa Värgi ja Kadri Tali sotsiaalmeediapostitusi

21.07

Hispaania teetigude levik üle Eesti aina kasvab

06:31

Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja

14:45

Pärnu võimuliidus käärib Uuendatud

11:01

Ukraina relvajõudude uue põlvkonna liider võttis üle armee juhtimise

21.07

Uute kaalulangetusravimitega käivad kaasas tugevad kõrvalmõjud

ilmateade

SPORT

22:22

ETV spordisaade, 22. juuli

21:54

U-18 korvpallikoondis alustab EM-i: kedagi ei alahinda, võitleme kõigiga

21:12

Flora naiskond sai Meistrite liigas kindla kaotuse

20:43

Koppel vilistab Konverentsiliigas, tööpostil veel mitu Eesti ametnikku

loe: kultuur

17:25

Helen Lepalaan: mitte ükski rahvusooperi solist ei käi minu juures laulutunnis

14:45

Sada aastat varjul olnud setokeelsed muinasjutud jõudsid raamatukaante vahele

14:22

Kümnendal Saund festivalil esinevad Domenique Dumont, Una Bomba, 35maffia jpt

14:06

Ministeerium hakkab noortele loojatele andma 10 000-eurost stipendiumi

loe: eeter

16:25

Ajalooõpetaja Indrek Riigor: mul on raske ajaloofilme vaadata

15:41

Pala bussiõnnetusest eluga pääsenud Tiina: mäletan sellest õudusest kõike

14:13

Aednik: taime hea tervis ekstreemsete ilmaolude ajal sõltub ennetusest

13:03

Gold "Odüsseiast": Nolan oskab panna sügavad mõtted popkornifilmi võtmesse

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (22.07.2026 18:00:00)

18:27

Tallinna Endla tänava tunnelite ehitusleping lõpetatakse Uuendatud

18:00

Narva volikogu koguneb pühapäeval uusi linnajuhte valima

17:55

Pärnu võimuliit lõi kõikuma

15:35

Ehitamine on aastaga üle kolme protsendi kallimaks läinud

15:20

Raadiouudised (22.07.2026 15:00:00)

12:55

Eesti saadab sel aastal Reeperbahni esitlusfestivalile viis artisti

12:20

Raadiouudised (22.07.2026 12:00:00)

10:00

Raport: Iirimaal tegutsev Euroopa suurim alumiiniumitehas varustab Venemaa sõjatööstust

09:50

Ametiühingud ootavad kollektiivlepingute andmekogu kordategemist

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo