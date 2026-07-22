Lähipäevil ilm soojemaks ei lähe

Põhja- ja Ida-Euroopat katab praegu mitmepealine madalrõhuala. Tihedamad sajupilved koondusid täna Skandinaavia kohal ja Lääne-Venemaal olevate madalrõhkkonna ümber. Eesti jäi nende vahele ja meil oli sajuhooge hajusalt. Õhutemperatuur jäi paljudes kohtades alla 20 kraadi.

Palavus on jõudnud praegu Atlandil oleva kõrgrõhuala lähedal Euroopa edelaserva. Hispaanias tõusid täna päevamaksimumid 40 kraadi juurde.

Homme püsib Eesti kohal madalrõhuala. Lääne-Venemaal olev kese nihkub põhja poole, Skandinaavia kohalt suundub Pööris kagusse Poola kohale.

Öösel on Eestis sajuhooge üksikutes kohtades, päeval mitmel pool, lisandub ka äikesevõimalus. Õhumass soojeneb veidi ja päevamaksimumid tõusevad 20 kraadi ümbrusesse.

Reede öösel on Eesti kohal nõrk rõhuväli ja sajupilvi on vähe, päeval jääme Skandinaaviast läheneva uue madalrõhkkonna serva ja mitmel pool areneb hoovihmapilvi. Sooja on mõõdukalt.

Eelolev öö on Eestis muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 7, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 7 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommik on pilves, üksikute selgimistega. Lääne-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 7 m/s. Sooja on 12 kuni 16 kraadi. Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8 m/s. Sooja on 16 kuni 21 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega ja üksikute vihmahoogudega. Puhub nõrk läänekaare tuul. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Reede ja laupäev on öösel üksikute vihmahoogudega ja kohati udused, päeval jagub sajuhooge mitmele poole. Öised miinimumid langevad paar kraadi alla 10, rannikul on sooja kuni 16 kraadi, päevasel ajal on sooja 20 kraadi ümber.

Vihmahooge jagub ka pühapäeva, samas õhumass soojeneb: öösel on sooja 10 kuni 16, päeval 19 kuni 24 kraadi. Esmaspäevaks näitavad ilmamudelid sajuhooge vaid saartele, mujal on ilm kuiv. Lisandub sooja ja päevamaksimumid tõusevad 25 kraadi ümbrusesse.