Jalgpallifännidele valmistavad muret USA-s peetava MM-i piletihinnad

New Yorgis kasvab elevus enne jalgpalli maailmameistrivõistlusi, mis toovad piirkonda hinnanguliselt sadu tuhandeid fänne. Samal ajal on aga üha rohkem tähelepanu pälvinud kõrged piletihinnad, mis muudavad turniiri raskesti ligipääsetavaks.

Juba paari nädala pärast muutub New York ja selle ümbrus üheks maailma spordikeskuseks. Jalgpalli maailmameistrivõistluste raames oodatakse piirkonda suurt hulka turiste ja jalgpallifänne.

"Oleme väga elevil. Oleme tõesti põnevil selle üle, mis juhtuma hakkab. See on esimene kord üle pika aja, kui maailmameistrivõistlused toimuvad taas selles maailmaosas. Me tahame, et Ronaldo võidaks maailmameistritiitli, et ta saaks tunnustuse, mida ta väärib kui üks kõigi aegade parimaid mängijaid," rääkis jalgpallifänn Haroon.

Jalgpallifänn Aman ütles, et on käinud MM-i vaatamas ka teistes riikides, kuid nüüd saab ta turniiri USA-s nautida. "Kõikjal toimuvad sel puhul pidustused ning mul on väga hea meel, et seekord ei pea ma kuhugi reisima," sõnas ta.

Samas valmistavad paljudele jalgpallifännidele muret kõrged piletihinnad.

"Me ei lähe ühelegi mängule kohale, vaid jälgime MM-i televiisorist. Meie jaoks oleks pileteid lihtsalt liiga palju osta," ütles Haroon.

Kui alagrupimängudele võib pileti leida ka alla tuhande dollari eest, siis New Yorgi külje all peetava finaali hinnad küündivad isegi kümnetesse tuhandetesse dollaritesse.

Osa fänne leiab, et maailmameistrivõistlused muutuvad spordisõbra jaoks üha vähem kättesaadavaks ning arutletakse, kellele sellised suurturniirid tegelikult mõeldud on.

"See on meeletult kallis. Mitte kellelegi, kes siin elab, taskukohane, eriti arvestades praegust majanduslikku olukorda. Eriti arvestades reisimist, me pole siit pärit. Seega maksaks see meile veelgi rohkem," rääkis Anna.

"Lähen Šveitsi ning Bosnia ja Hertsogoviina mängule, mis ei ole isegi üks populaarsemaid MM-i mänge. Saime kohad päris tribüüni ülaossa ning piletid maksid üle kahe korra rohkem kui need, mille ostsime Brasiilia MM-iks," ütles Aman.

"Muidugi on vahepeal olnud inflatsioon ja muu selline, aga ma olen tõesti mures, kui palju fänne lõpuks kohale tuleb," lisas ta.

Kriitika leevendamiseks teatas New Yorgi linnapea Zohran Mamdani kokkuleppest FIFA-ga, mille järgi loosib linn newyorklaste vahel välja tuhat 50-dollarilist piletit.

Kriitikute hinnangul on see siiski pigem sümboolne samm ligi üheksa miljoni elanikuga linnas, kuid spordisõbrad kiidavad algatust.

"See saadab selge sõnumi Infantinole, [president Donald] Trumpile, Ticketmasterile ja kõigile neile ettevõtetele, kes kontrollivad USA piletimüüki: see lihtsalt ei ole taskukohane. Ma arvan, et me ei näe nii palju rahvast täis staadione, kui korraldajad loodavad," ütles Aman.

"New Yorgi linn ostis mõned piletid ning üritab neid inimestele odavamalt müüa, et tribüünidel oleksid esindatud mitte ainult väga rikkad inimesed. Kuid suur osa sellest, mida internetis näha, on endiselt äärmiselt kallis," sõnas Jimmy.

Korraldajad loodavad siiski, et MM toob piirkonda rekordilise turismitulu. Samal ajal kurdavad fännid, et maailma suurim jalgpalliturniir on muutumas luksusürituseks.