X!

USA ja Iraan ründasid teineteist rakettidega

Välismaa
USA mereväe hävitaja USS Thomas Hudner tulistamas välja raketti Tomahawk.
USA mereväe hävitaja USS Thomas Hudner tulistamas välja raketti Tomahawk. Autor/allikas: SCANPIX / US Navy Photo
Välismaa

USA relvajõud teatasid teisipäeval, et on edukalt tagasi löönud rea Iraani raketi- ja droonirünnakuid Pärsia lahe piirkonnas ning andsid enesekaitseks õhulöögi Iraanile kuuluvale Qeshmi saarele.

"Iraan saatis piirkonna naaberriikide suunas teele mitu ballistilist raketti, kuid ükski neist ei tabanud oma sihtmärki," seisis USA keskväejuhatuse (CENTCOM) avalduses.

"Kaks Kuveidi suunas tulistatud Iraani raketti kukkus alla enne sihtmärgini jõudmist või purunesid teel ning kolm Bahreini suunas teele saadetud raketti tegid USA ja Bahreini õhutõrjejõud kahjutuks," lisati teates.

CENTCOM-i teatel tulistasid USA relvajõud alla ka kolm Iraani saadetud ründedrooni, mis olid suunatud kaubalaevade vastu Pärsia lahes, mis läbisid USA sõnul õiguspäraselt piirkondlikke veeteid.

Qeshmi saar asub strateegiliselt tähtsas Hormuzi väinas, mis on Pärsia lahe nafta ja gaasi peamine laevatee ning mille Teheran on suures osas blokeerinud alates veebruari lõpus alanud sõjast, kui USA ja Iisrael alustasid Iraani vastu õhurünnakuid.

CENTCOM teatas, et rünnakute sihtmärgiks oli saarel asunud Iraani sõjaväe juhtimiskeskus.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS, Reuters

Samal teemal

spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:55

Peterburis algab Venemaa rahvusvaheline majandusfoorum

09:55

Eesti ülikoolide osalus Baltic Pride’il on sel aastal erinev

09:55

Valitsus rakendas eelmisel aastal bürokraatiapidurit kolmandikus kõigist eelnõudest

09:49

ERR-i teleuudised kell 9:00

09:47

Vegas alustas Stanley karika finaalseeriat võiduga

09:30

Marja-Liisa Veiser: Eesti lippu ei tohi häbeneda

09:25

Raadiouudised (03.06.2026 09:00:00)

09:06

Füüsikanobelisti valem näitab, kuidas võõras linnas restorani valida

09:03

Kaitsevägi andis drooniohu teavituse mitmele maakonnale Uuendatud

08:56

Menšik jõudis esimest korda slämmiturniiril poolfinaali

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

09:03

Kaitsevägi andis drooniohu teavituse mitmele maakonnale Uuendatud

07:54

Ukraina ründas Moskvat, Peterburi ja strateegilist sõjatehast Tambovis Uuendatud

02.06

Läti maksab Rail Balticu põhitrassi eest kaks korda rohkem kui Eesti

02.06

Sõja 1560. päev: Venemaa korraldas suurrünnaku Ukraina linnadele Uuendatud

02.06

Galerii: Tallinna Keskturule kerkib uus turuhoone ja kvartal Uuendatud

02.06

Edaspidi saab politseinikele näidata Eesti äpist isikut tõendavat dokumenti

01.06

Kevadtormi juht: kaitsevägi andis õppuse ajal politseile üle mitu inimest

02.06

Venemaa finantsistid hoiatasid Putinit sõjakulutuste kasvu pärast

02.06

FT: USA kaalub uute tuumabaaside rajamist Euroopasse

02.06

Saks: Venemaa tahab linnade ründamisega jätta muljet, et peab suurt sõda

ilmateade

loe: sport

09:47

Vegas alustas Stanley karika finaalseeriat võiduga

08:56

Menšik jõudis esimest korda slämmiturniiril poolfinaali

08:37

14-aastane Anikina pääses esimesel katsel profiturniiril põhitabelisse

08:04

Ekspert seostab suurepärast hooaega tegevat Sheini suure klubivahetusega

loe: kultuur

08:30

Pallase lõputööde näitus toob vaatajateni noorte loojate värsked ideed

08:22

Sügisjazzil kõlab Maarja Nuudi suurteos ja lavale naaseb ansambel Paabel

02.06

Uue Eesti noortefilmi "Morten" esilinastus toimub Karlovy Vary festivalil

02.06

Näitus "Teatrinukkude võlumaailm" jõudis viimase peatusena Nukuteatrimuuseumisse

loe: eeter

02.06

Sääsehammustust leevendab kratsimise asemel külm kompress

02.06

Tõnu Timm: mu vanemad lootsid, et pojast saab mõne päris ameti pidaja

02.06

Tarvo Krall: valmistun rokkmuusiku rolliks Maikeni käe all

02.06

Kristjan Hirmo alustab Vikerraadios kolmandat suvehooaega

Raadiouudised

02.06

Päevakaja (02.06.2026 18:00:00)

02.06

Läti prokuratuur uurib eelmise valitsuse võimalikku korruptsiooni

02.06

Justiitsministeerium uuendab kirjasaladuse-seadust

02.06

Narva opositsiooni valitud linnajuhtidel ei õnnestunud võimu üle võtta

02.06

Raadiouudised (02.06.2026 15:00:00)

02.06

Prantsusmaa soodustab elektriautode kasutamist

02.06

Raadiouudised (02.06.2026 12:00:00)

02.06

Kohtukutse või trahv jõuab tulevikus inimeseni ka terviseportaali kaudu

02.06

Tartu teeb Jaamamõisa alale uue detailplaneeringu

02.06

Raadiouudised (02.06.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo