USA ja Iraan ründasid teineteist rakettidega

USA relvajõud teatasid teisipäeval, et on edukalt tagasi löönud rea Iraani raketi- ja droonirünnakuid Pärsia lahe piirkonnas ning andsid enesekaitseks õhulöögi Iraanile kuuluvale Qeshmi saarele.

"Iraan saatis piirkonna naaberriikide suunas teele mitu ballistilist raketti, kuid ükski neist ei tabanud oma sihtmärki," seisis USA keskväejuhatuse (CENTCOM) avalduses.

"Kaks Kuveidi suunas tulistatud Iraani raketti kukkus alla enne sihtmärgini jõudmist või purunesid teel ning kolm Bahreini suunas teele saadetud raketti tegid USA ja Bahreini õhutõrjejõud kahjutuks," lisati teates.

CENTCOM-i teatel tulistasid USA relvajõud alla ka kolm Iraani saadetud ründedrooni, mis olid suunatud kaubalaevade vastu Pärsia lahes, mis läbisid USA sõnul õiguspäraselt piirkondlikke veeteid.

Qeshmi saar asub strateegiliselt tähtsas Hormuzi väinas, mis on Pärsia lahe nafta ja gaasi peamine laevatee ning mille Teheran on suures osas blokeerinud alates veebruari lõpus alanud sõjast, kui USA ja Iisrael alustasid Iraani vastu õhurünnakuid.

CENTCOM teatas, et rünnakute sihtmärgiks oli saarel asunud Iraani sõjaväe juhtimiskeskus.