WSJ: Vance püüab taaskäivitada rahukõnelusi Iraaniga

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA asepresident JD Vance püüab taaskäivitada rahukõnelusi Iraaniga ning võttis ühendust islamirežiimi karmi liini pooldajatega.

Allikate teatel saatis Vance kirja Mohsen Rezaeile, kes on Iraani kõrgeima julgeolekuorgani ehk riikliku julgeolekunõukogu sekretär ja revolutsioonilise kaardiväe endine komandör.

Trump kinnitas, et andis kontaktide loomiseks nõusoleku. Ühe allika sõnul saadeti kiri Trumpi korraldusel. Väidetavalt püüab Vance välja selgitada, kas Teheran ja Washington suudavad leida ühise keele.

Vance'i algatus tuleb ajal, mil Trump on ähvardanud taasalustada sõjalist tegevust Iraani vastu. Kuigi asepresident on avalikult sõda toetanud, on ta eraviisiliselt väljendanud kahtlusi konflikti pikendamise suhtes ning eelistanud diplomaatilisi lahendusi, vahendas The Wall Street Journal.

Vance'i algatus toimub vahetult enne vahevalimisi. Küsitlused viitavad sellele, et vabariiklased võivad kaotada kontrolli esindajatekoja ja võimalik, et ka senati üle. Valijate rahulolematust on suurendanud nii Iraani sõda kui ka kütusehindade tõus.

Sõjategevuse jätkumine võib kahjustada vabariiklaste positsiooni veelgi. Vance'ist saab tõenäoliselt aga 2028. aastal vabariiklaste presidendikandidaat.