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Päästeamet kavandab kuni 1,3 miljoni euro eest kriisivalmiduse kampaaniaid

Eesti
Olevalmis.ee veebileht.
Olevalmis.ee veebileht. Autor/allikas: kuvatõmmis
Eesti

Päästeamet plaanib korraldada kahe aasta jooksul 1,3 miljoni euro eest kampaaniaid, millega tõsta inimeste kriisivalmidust ning kujundada vee- ja tuleohutuses säästvat käitumist.

Päästeamet plaanib turundus- ja kommunikatsioonikampaaniaid, mille abil jõuda eesmärgini, et 2030. aastaks oleks vähemalt 30 protsenti üksikisikutest saavutanud kriisivalmiduse baastaaseme.

Ühtlasi peaks see aitama viia tule-, vee- ja plahvatusõnnetuste arvu ja nendest tulenevad kahjud võimalikult madalale tasemele.

Päästeameti selgituse kohaselt on nende ülesanne tagada, et Eesti oleks kriisideks valmis ja õnnetusi juhtuks harva. Teisisõnu peavad elanikel olema piisavad kriisivarud, tehtud kriisiplaanid ning nad peaksid teadma, kuidas äärmuslike ilmaolude puhul käituda või kriisis ohutult toime tulla.

"Ohutu elukeskkond tähendab tule-, vee-, plahvatus- ja kemikaaliohutust avalikus ruumis, ettevõtetes, looduskeskkonnas ja kodudes. Selleks viiakse ellu mitmeid ennetustegevusi, mis katavad kogu inimese elukaare. Muu hulgas viiakse ellu erinevaid teavituskampaaniaid," sedastas amet.

Kampaaniate elluviimiseks otsib päästeamet partnerit, kellega sõlmitakse maksimaalselt 1,3 miljoni eurone raamleping. Amet ei kohustu aga kogu selles mahus teenuseid tellima, vaid täidab lepingut vastavalt vajadusele.

Esimese tööna plaanib päästeamet tellida kampaania "Sügistormideks valmis", mis on üks osa vähemalt neljast olevalmis.ee lehekülje avamisele ja kliimamuutustest tingitud riskidele keskenduvast kampaaniast. Algama peaks see juba tänavu septembris ning selle eelarve on 75 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

"Tervikliku olevalmis.ee lansseerimiskampaaniaga tahame fookusesse võtta kliimast tulenevad võimalikud ekstreemsed ilmastikuolud ja kujundada olevalmis.ee-st Eesti inimeste jaoks peamine usaldusväärne infoallikas kriisideks valmistumisel, vähendades infomüra ning segadust erinevate kanalite ja infoallikate vahel," teatas amet.

Veebilehele, mida kaasrahastab EL-i ühtekuuluvusfond, koondatakse kaart, mis kuvab ilmainfot ja -hoiatusi, mereveetaset, tuleohtlikke piirkondi, ohtlike ettevõtete infot ja muud sellist. Lisaks aga on plaanis pakkuda ka kriisideks valmistumise koolitusi elanikele nii veebikursusena kui ka kontaktkoolitusena. Olevalmis.ee hakkab kuvama ka EE-Alarmi teavitusi.

Praegu on veebileht küll olemas, aga seda alles arendatakse, mistõttu ei ole sinna kõiki funktsioone lisatud, kampaania algusajaks peaks aga ameti kinnitusel kõik täiendused valmis saama.

Kampaaniakanalitena näeb amet ette nii televisiooni, välimeediat, trükimeediat ja raadioid kui ka sotsiaalmeediat ja mõjuisikute kasutamist. Eraldi toob päästeamet välja, et Tiktoki kasutamine ei ole neil lubatud ja tasulist reklaami sinna ei planeerita, küll aga on tervitatav, kui kampaanias osalevad sisuloojad enda Tiktoki kanaleid kasutavad.

Lisaks plaanib päästeamet sügiseks veel kaht kampaaniat: oktoobris kriisideks valmisoleku teemal ning novembris suitsuandurite ja tuleohutuse teemal.

Kampaaniatega tahab amet jõuda ka vene- ning vajadusel ingliskeelsete elanikeni ning kampaaniamaterjalid plaanitakse teha niisugused, et neid mõistaksid ka kuulmis- ja nägemispuudega inimesed.

Toimetaja: Karin Koppel

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