Kohtureform põrkus koalitsioonisaadikute vastuseisule

Reede õhtul põrkus riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg ootamatu probleemiga, kui kuulis, et kaks Reformierakonna saadikut – Maris Lauri ja Mart Võrklaev – kavatsevad vastu hääletada eelnõu "Kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (kohtumenetluse kiirendamine)" teise lugemise lõpetamisele ja selle kolmandale lugemisele saatmisele.

"Võrklaeva ja Laurita on meil 50 häält, eelnõu teise lugemise lõpetamine nõuab 51 häält," tunnistas Kiviberg, lisades, et on alustanud läbirääkimisi opositsiooni saadikutega ja esimesed konsultatsioonid lubavad olla ettevaatlikult optimistlikud, kirjutab Delfi.

Kivibergi sõnul peaksid vastuseisjad oma muret ise põhjendama, aga laias laastus on põhiseaduskomisjoni esimees aru saanud, et Laurile valmistab muret see, kas kohtureform on põhiseadusega kooskõlas, Võrklaev kardab, et põhiseaduslike institutsioonide eelarve kaitsmise kord on keeruline ja rabe ega pruugi edaspidi arvestada valitsuse seatud piire.

Vaidluse tuum on selles, et eelnõu looks kohtutele riigieelarves eraldi eelarve ning tooks esimese ja teise astme kohtute raha justiits- ja digiministeeriumi valitsemisalast välja. Seni on maa-, haldus- ja ringkonnakohtute eelarve liikunud valitsuses läbi justiits- ja digiministeeriumi; eraldi põhiseadusliku institutsioonina on oma eelarvetaotlust rahanduskomisjonis kaitsnud riigikohus.

"Mulle on need mured üllatavad, sest oleme kõik need teemad põhjalikult ja korduvalt komisjonis läbi käinud," ütles Kiviberg.

Võrklaev tunnistas Delfile, et tema ja Maris Lauri silmis on eelnõu probleemseim osa kohtute eelarve koostamine, mille puhul kohtute nõukogu hakkab oma eelarvet riigikogus kaitsma. Esiteks ei vähene sellega kohtute töökoormus, mis on reformi suur eesmärk, teiseks, viitas Võrklaev, peavad kohtud tulema siis rahanduskomisjoni oma eelarvet kaitsma ning selles näeb endine rahandusminister "mõõdukat ohtu kohtute politiseerimiseks".

Maris Lauri tõdes, et tema silmis on tegemist huvitava segadusega. "Minu püüded aru saada, mida, kas ja kunas muudetakse, jooksid järjekindlalt liiva. Küsisin ühel hetkel, kas arutame ja kas ma saan vastuseid, ja kui ei saa, on minul raske edasi minna," lausus Lauri, soovimata esialgu täpsustada, mis teda kõige enam häirib ning kellelt ta vastuseid küsis.

Siiski lubas Lauri täna öösel materjalidega tutvuda ning kui esitatud materjal on piisavalt argumenteeritud, võib Kiviberg kergendatult hingata.