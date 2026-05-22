WSJ: USA sissetungi korral ootaks Kuuba armeed kindel lüüasaamine

USA avaldab Kuuba kommunistlikule režiimile survet ning suurendab piirkonnas sõjalist kohalolekut. Kuuba pole aga valmis end kaitsma, kuna riigi armee on pärast NSVL-i kokkuvarisemist nõrgenenud ning sellest on järel oma hiilgeaegade hale vari.

Külma sõja ajal oli Kuubal üle 200 000 hästi relvastatud sõduri, riigil oli toona ka kaasaegne õhu- ja merevägi. Kuuba hästi koolitatud sõdurid võitlesid nii Angolas kui ka Süürias.

Tänapäeval on tegevteenistuses umbes 40 000–45 000 sõdurit. Suurem osa lennukitest ja sõjalaevadest ei ole enam töökorras.

"Tänapäeval on õhujõudude käsutuses vaid käputäis lennukeid, mis on tõenäoliselt lennukõlbmatud. Kuuba mereväe alused ei tööta, välja arvatud rannavalve väikesed paadid. Kuubal oli varem esimese maailma sõjavägi kolmanda maailma riigis," ütles USA endine kõrge kaitseametnik Frank Mora ajalehele The Wall Street Journal.

Samas peab USA Kuubat jätkuvalt julgeolekuohuks. Trumpi administratsioon tugevdas survet Kuubale veelgi, kehtestades uusi sanktsioone. Pingeid suurendasid veel väited, et Kuuba on hankinud sadu droone ning võiks neid kasutada Guantánamo baasi ründamiseks. USA süüdistab Raúl Castrot veel ka mõrvas.

USA välisminister Marco Rubio süüdistas aga neljapäeval Kuubat Hiina ja Venemaa luurebaaside majutamises.

"See, et meie rannikust 90 miili kaugusel asub meie vastaste sõprade juhitud läbikukkunud riik, kujutab endast ohtu riigi julgeolekule," ütles Rubio.

Florida ülikooli kaitseuuringute ekspert Brian Fonseca ütles aga, et viimased jutud droonidest ja Castro süüdistamine on osa USA valitsuse loodud narratiivist.

"USA lekitas selle, et näidata, et Kuuba kujutab riigile otsest ohtu. Kuuba armee ei alustaks kunagi ennetavat rünnakut USA vastu. See oleks enesetapumissioon," ütles Fonseca.

Kuuba praegune kaitsedoktriin pärineb Vietnami sõja järgsest ajastust ning selle kehtestas Fidel Castro 1980. aastal. Võimaliku invasiooni korral peaksid vastupanus osalema ka tsiviilisikud.

Televisioonikaadrid näitavad nüüd, kuidas eakad inimesed kasutavad iganenud relvastust ja paigaldavad miine. Ühes videolõigus oli näha, kuidas härjavanker veab suurtükki. Samal ajal räsib riiki ulatuslik kütusekriis, tänavad on tühjad ning elekter kaob pidevalt.

"Võib-olla nende vintpüssid töötavad ja võib-olla on neil laskemoona. Aga kui sa lähed maailma parimate sõdurite vastu, pole sul mingit võimalust," ütles USA endine kõrge kaitseametnik Craig Deare.