Lennundusmuuseumi lennupäevadel sai näha liitlaste hävitajaid

Tartumaal lennundusmuuseumi taevalaotuses näitasid nii vigurlendurid kui ka hävitajad huvilistele oma võimeid. Muuseumi lennupäevadel tegi õhusõidu ka keskaasia lambakoer Vex.

Lennupäevade ühed oodatuimad vaatemängud olid Portugali, Poola Soome ja Rootsi hävitajatel, mis tegid eriloa alusel madallende ligi 90 meetri kõrguselt.

"Vaatajad ootavad alati liitlaste hävituslennukeid. Need on kiired, mürarikkad, võimsad, see on peamine. Tulevad rootslased Gripen hävitajatega, ja soomlased Hornet F18 hävitajaga, portugallased F16 hävitajatega ja poolakad oma Itaalia päritolu kergreaktiivlennukitega.

Vaatemängu pakkusid aga ka nii Eestist kui ka lähiriikidest kohale tulnud vigurlendurid ja tiibvarjurid. Oma oskuseid õhus demonstreeris keskaasia lambakoer Vex.

"Kui peremees lendab, mis tal muud üle jääb, nii et koer lendab minuga koos tiibvarju tandemis. Ma arvan, et seitsmes riigis vähemalt on ta minuga koos lennanud. Igal aastal ta on pikkadel Euroopa reisidel mägedes kaasas. Põhiliselt me lendame ikkagi mägedes, aga lendame ka Eestis," lausus lennuklubi Keelutsoon juht Jaano Rässa.

"Väga mõnusalt (läks lend). Kui ikka selline sinine taevas ja väiksed tupsukesed pilved on, siis on väga-väga vahva vaadata. Mina olen muidugi hobilendur, kui teised on siin elukutselised. Eks ma teengi lihtsamaid vigurlennu elemente, mida on võimeline iga piloot tegema, kui ta natuke koolitab ennast," lausus vigurlendur Jüri Kaljundi.

Kuigi hävitajad ja vigurlendurid pakuvad meeldejäävaid vaatemänge, leidsid külastajad rõõmu ka muuseumi lennukikogust.