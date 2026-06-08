Suri eestlastelegi tuttav legendaarne Soome uudisteankur Arvi Lind

Möödunud pühapäeval suri 85-aastasena tuntud Soome uudisteankur Arvi Lind. Ta töötas Soome rahvusringhäälingu Yle ajakirjanikuna ligi 40 aastat ning oli hästi tuntud ka Eesti televaatajate seas.

Lind alustas oma karjääri Yles juba 1965. aastal, uudisteankruna alustas ta tööd 1967. aastal. Ta tegeles ka haridus-, meelelahutus- ja lastesaadetega.

Lindi viimane saade oli eetris 15. oktoobril 2003. Ta jättis toona vaatajatega hüvasti järgmiste sõnadega:

"Mul on olnud au teenida Soome rahvast heas Yleisradios koos heade kolleegidega. Soovin tänada neid ja ennekõike teid, kallid vaatajad, nende koos veedetud aastate eest ja soovida teile kõike head. Autorid vahetuvad, aga töö jätkub".