Prokuratuur esitab Isamaale kahtlustuse seoses väidetava rahastamisega

Erakond Isamaa on saanud kutse keskkriminaalpolitseisse järgmiseks teisipäevaks, kus erakonnale esitatakse kahtlustus seoses väidetava rahastamisega, teatas Isamaa peasekretär Andres Metsoja. Kahtlustuse esitamise kavatsust kinnitas ka prokuratuur.

Metsoja kinnitas, et Isamaa erakonna majapidamine on korras. "Kõik meie rahaasjad on korraldatud vastavalt seaduse nõuetele ja läbipaistvalt. Tahame selles asjas selgust," lausus Metsoja, lubades avalikkusele täpsemat informatsiooni pärast kahtlustuse teksti kättesaamist.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ütles ERR-ile, et Isamaa suhtes on järgmisel nädalal plaanis tõepoolest toiminguid läbi viia.



"Kinnitame fakti, et keskkriminaalpolitsei planeerib järgmisel nädalal viia läbi menetlustoiminguid - kahtlustatavana ülekuulamisi kriminaalasja raames, milles uuritakse, kas erakonnale Isamaa on tehtud ebaseaduslikke annetusi," ütles Pern.

"Hetkel ei ole kellelegi veel kuriteokahtlustust esitatud. Seetõttu ei ole võimalik täpsemalt avaldada senises menetluses kogutud teavet, kuna uurimine on pooleli ja mitmed küsimused ootavad veel vastuseid. Kahtlustatavana ülekuulamine annab kahtlustatavale võimaluse anda sündmustiku kohta omapoolseid selgitusi," lisas Pern.

Aprilli alguses tuli uudis, et Delfile teadaolevalt on Isamaa erakonna suhtes juba mõnda aega käinud kriminaalmenetlus, millega keskkriminaalpolitsei uurib partei võimalikku ebaseaduslikku rahastamist. Ajakirjandus ei ole aga siiani saanud riigiprokuratuurist kommentaare, kas, mis ja kelle vastu menetlus toimub.

Juuli keskpaigas liitus väidetavalt Isamaa ebaseadusliku rahastamisega seotud kriminaalasjaga riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Taavi Pern, kes ei öelnud küll endiselt, et tegemist on just Isamaaga seotud uurimisega, ent kinnitas Delfile: kahtlustuse või kahtlustustusteni jõutakse selles kriminaalasjas enne talve tulekut.