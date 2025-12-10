Isamaa taotleb keelatud annetust puudutava kriminaalasja lõpetamist

Isamaa tellis kuus õiguslikku analüüsi neile esitatud kahtlustuse hindamiseks. Kolmapäeva hommikul toimunud pressikonverentsil tutvustas erakond analüüsi ja teatas, et esitab taotluse kriminaalmenetluse lõpetamiseks.

"Ekspertide riigiõiguslik ning kriminaalõiguslik järeldus on ühene – kriminaalmenetluseks erakonna ja selle liikmete vastu puudub igasugune alus. Teeme läbipaistvuse tagamiseks ekspertiisid avalikkusele ja prokuratuurile kättesaadavaks," ütles erakonna peasekretär Andres Metsoja.

Analüüsi koostasid vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks, advokaat Katariina Kuum, vandeadvokaat Leon Glikman, vandeadvokaat ja endine juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus, jurist ja endine juhtiv riigiprokurör Margus Kurm, Tallinna ülikooli avaliku õiguse ja õigusteooria külalisprofessor Madis Ernits, vandeadvokaat Erki Kergandberg, vandeadvokaat Silver Reinsaar ning jurist ja Tartu ülikooli karistusõiguse õppejõud Kaie Proode.

Isamaad esindav vandeadvokaat Jaanus Tehver teatas, et erakond taotleb kriminaalmenetluse lõpetamist. "Ütlesin juba kahtlustusega tutvudes, et seal esitatud konstruktsioon on jabur. Lähtuvalt erakonna tellitud analüüsidest esitame prokuratuurile ametliku taotluse asja lõpetamiseks, sest kriminaalmenetluseks puudub alus," sõnas Tehver.

Pressikonverentsil osalesid veel vandeadvokaadid Paul Keres, Oliver Nääs, Norman Aas ja Andri Rohtla ning advokaat Helena Mutso.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnul arvestab erakond, et kriminaalasjaga seotud õigusabile kulub 40 000 eurot.

Keres: kahtlustus rajaneb erakonnaseaduse vääritimõistmisel

Keelatud annetuse andmises kahtlustatava Parvel Pruunsilla kaitsja Keres ütles pressikonverentsil, et kahtlustus rajaneb erakonnaseaduse vääritimõistmisel.

Kerese sõnul on juhtiv prokurör Taavi Pern väljendanud väärarusaama erakonnaseadusest.

"Ta ütles, et erakonnaseaduse mõte on välistada see olukord, kus mõni annetaja saab teha annetusi kas ühele või mitmele erakonnaliikmele, aga mitte erakonnale tervikuna. Ma kinnitan, et see on täiesti väär. Mul on tunne, et prokuratuur on jätnud pool paragrahvi lugemata, sest erakonnaseadus otsesõnu lubab seda, mida Taavi Pern väidab, et erakonnaseadus keelab," rääkis Keres.

Keres rõhutas, et Pruunsild on varjamatult ja vabatahtlikult toetanud nii erakonda Isamaa kui ka selle liikmeid, samuti maailmavaatelist MTÜ-d Isamaalised ning et selles ei ole seaduse kohaselt midagi keelatut.

Vandeadvokaadi sõnul võib järeldada, et erakonnaseaduse mõte on keelustada salajase ja hämara raha sattumine Eesti poliitikasse. "See kahtlustus, mis tegeleb annetajaga, kes täiesti avalikult annetab, ei täida seda eesmärki," lisas ta.

Kahtlustuse järgi on tehtud erakonnale Isamaa keelatud annetusi kokku umbes 330 000 euro ulatuses, millest erakond võttis vastu 110 000 eurot.

Kahtlustuse järgi oli Isamaal väidetavalt võimalus saada hüvesid nii, et neid rahastati väljastpoolt Isamaa eelarvet. Kahtluse järgi kattis erakonnale annetatud 110 000 euro suuruse teenuste kulu MTÜ Isamaalised.

Isamaa erakonna liikmed Tõnis Palts, Parvel Pruunsild ja Mart Maastik on kinnitanud, et said kahtlustuse Isamaale keelatud annetuse tegemises.

Kahtlustus puudutab perioodi, kui 2021. aastal kandideerisid Isamaa esimehe kohale Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling. Perling oli koos oma mõttekaaslastega moodustanud erakonna sees ühenduse Parempoolsed ning Seederi tulisemad toetajad omakorda koondusid MTÜ Isamaalised taha. Viimase tegevust toetas aktiivselt Parvel Pruunsild, kes on ise Isamaa liige 28. oktoobrist 1999. Palts oli MTÜ Isamaalised tegevjuht.