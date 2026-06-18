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Paljud Tartu põhikoolilõpetajad on endiselt gümnaasiumikoha ootel

Eesti
Tartu Tamme gümnaasium.
Tartu Tamme gümnaasium. Autor/allikas: Haridus- ja teadusministeerium
Eesti

Tartus on paljud põhikooli lõpetanud noored endiselt gümnaasiumikoha ootel. Linn loodab esmase kokkuvõtte teha juuni lõpuks.

Tänavu lõpetas Tartus põhikooli rohkem kui 1500 õpilast. Gümnaasiumikohti on loodud 1300 ja kutsekoolikohti 1000, aga kuna viimaste aastate näitel täidavad Tartus umbes kolmandiku õppekohtadest noored, kes on pärit väljastpoolt Tartut, siis konkurents püsib kõrge.

Kuigi matemaatiliselt peaks kohtadest piisama, ei tea täna veel paljud noored, kus nad edasi õppida saavad. Tartu haridusosakonna analüütik Katrin Parv ütles, et hommikuse seisuga oli võetud vastu üle 1000 gümnaasiumikutse, aga haridusteenuste haldamise süsteemis Arno olid koolivaliku kinnitanud vaid 300 noort.

"Võib-olla see sõltub sellest, kas noor on saanud pakkumise, mida ta esimesena soovib. Mõnel on kutse taskus, aga nad ootavad järgmist, et äkki tuleb veel mõnest koolist, sest tegelikult tänase hetkega ei ole mitte ükski gümnaasium Tartu linnas veel komplekteerunud sada protsenti," lausus Parv.

Ka koolijuhid tõdesid, et arvud muutuvad iga minutiga ja veel on vara kokkuvõteteks. Tartu Tamme gümnaasiumi direktor Ain Tõnisson tõdes, et kui tavapäraselt on klassid saanud jaanipäevaks komplekteeritud, siis tänavu läheb kauem.

"On veel neid hästi tugevaid õpilasi, kes teevad oma valikuid ja siis on natuke täitsa tublisid õpilasi, kes veel ei ole oma valikuid saanud tegema hakata. Ma tõesti loodan, et head õpilased, kes te olete saanud mitmest koolist kutseid ja teete oma valikuid, püüdke teha neid võimalikult kiiresti ja kui te olete oma valiku teinud, siis öelge kõigile teistele koolidele, et sellest kohast me loobume, sest see võimaldab meil anda seda kiiremini jälle järgmisele õpilasele võimaluse," ütles Tõnisson.

Tamme gümnaasiumis avatakse kuus paralleeli ja õppekoha saab seal 216 õpilast. Tänase seisuga on kutse saanute lävend kultuuri ja meditsiini suundades ligi 90 protsenti ja tehnoloogia suunal pea 80 protsenti.

Tamme kooli 9. klassi juhataja Monika Väärt ütles, et tema klassist on enamik õpilastest gümnaasiumikutse saanud, aga ta teab klasse, kus pooled õpilased ikkagi veel ei ole kutseid saanud. Ka pereterapeudina töötav Väärt lisas, et ebakindlus ja süsteemi ebaselgus mõjutavad noori palju.

"Pered saavad võtta õpilastelt ootusi maha, pingeid vähemaks, et kui õpilastel kaob ära see hirm, et nende väärtus sõltub sellest, kuhu kooli nad sisse saavad. Kui kodu suudab neile luua sellise turvalise ja rahuliku keskkonna, siis nad tulevad toime nende muutustega," sõnas Väärt.

Järgmisel kevadel on olukord koolide ja lõpetajate jaoks taas teistsugune, sest siis peaks valmis olema uus infosüsteem SAIS 3, mis hakkaks koolikohti pakkuma automaatselt. Tamme gümnaasiumi juht avaldas lootust, et tehnoloogilised lahendused aitavad tulevikus protsessi kiirendada.

"Võib-olla 3–4 nädala asemel läheks 3–4 minutit. See oleks kindlasti stressivabam, sest mulle tundub, et praegu meie koolina saame hakkama, igal juhul saame hakkama, aga mulle tundub just, et kõige rohkem peavad küüsi närima need õpilased, kes võivad olla väga-väga tublid ja kellel võib-olla mingisugune üks eksam või üks asi läks kehvemini. Nad peavad päris pikalt ootama ja see on tegelikult päris kehv lugu vaimse tervise mõttes," ütles Tõnisson.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Vikerraadio

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