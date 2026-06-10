Riigikogu kiitis heaks nõusolekuseaduse

Poolt hääletas 69 riigikogu liiget, vastu kaheksa.

Eelnõu seletuskirjas on kirjeldatud, et praeguse seaduse järgi on nii, et kui inimene pöördub politsei poole ja teatab, et teda vägistati, siis seaduse järgi on vägistamisega tegemist vaid siis, kui kannatanu kallal kasutati vägivalda või ta oli abitusseisundis (ehk olukorras, kus inimene pole võimeline vastupanu osutama ega toimunust aru saama).

Eesti on ühinenud Istanbuli konventsiooniga, mille järgi peaks karistatav olema juba see, kui kellegagi ilma tema nõusolekuta vahekorda astutakse, olenemata sellest, kas vägivalda tarvitati või kannatanu oli abitusseisundis.

Pärast seaduse jõustumist peab inimesega vahekorda astumiseks või tema kaasamiseks muudesse seksuaaltegevustesse alati olema tema nõusolek.

"See nõusolek ei pea olema sõnaline, kuid peab olema selgelt väljendatud ja vabatahtlik. Nõusolekuta seks on karistatav ka siis, kui ohvri kallal vägivalda ei tarvitatud," seisab seletuskirjas.

Järgmise sammuna esitatakse seadus president Alar Karisele väljakuulutamiseks.