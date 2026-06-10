Leedus võib sündida uus võimuliit

Leedu Sotsiaaldemokraatliku Partei ja Demokraatide Liidu Leedu Eest esindajad alustasid kolmapäeval Vilniuses koalitsioonikõnelusi, et moodustada uus valitsuskoalitsioon.

Demokraatide ajutine juht Virginijus Sinkevičius ütles, et kõnelusi alustatakse sisulistest teemadest, täpsemalt demokraatide esitatud ettepanekute paketist, mis käsitleb perepoliitikat, bürokraatia vähendamist ja sotsiaaltoetusi.

"Ma ei usu, et kokkuleppele jõudmine on kerge. Me kõik mõistame, et meie ettepanekutel on oma hind, eelarve pole kummist ja me peame seadma prioriteete. Soovime väga kuulda oma sotsiaaldemokraatidest kolleegide seisukohti. Meile on oluline, et vasaktsentristide sotsiaalne ja majanduslik ambitsioon säiliks," ütles Sinkevičius.

Ta lisas, et demokraadid ootavad ka laiemat valitsuse ümberkujundamist, mitte ainult mõne ministri vahetumist.

Sotsiaaldemokraadid otsustasid nädalavahetusel lõpetada koalitsioonileppe parempopulistliku Nemunase Koiduga ning kutsuda demokraadid valitsuskoalitsiooni. Demokraatide juhatus kiitis läbirääkimised teisipäeval ametlikult heaks.

Neljapäevaks on kavandatud Sotsiaaldemokraatliku Partei, demokraatide ning Talurahva ja Roheliste Liidu kolmepoolne kohtumine.

Koalitsiooni läbivaatamise ajendiks oli Nemunase Koidu vastuhääl Kapčiamiestise polügooni rajamisele, kriitika parteijuht Remigijus Žemaitaitise aadressil ja tema süüdimõistmine antisemitismi eest esimese astme kohtus.

Võimalikul uuel koalitsioonil oleks seimis 75 kohta, võrreldes praeguse valitsuskoalitsiooni 80 mandaadiga.

Pärast 2024. aasta valimisi moodustasid sotsiaaldemokraadid algselt koalitsiooni Nemunase Koidiku ja demokraatidega, kuid korraldasid selle hiljem ümber, kaasates demokraatide asemel Talurahva ja Roheliste Liidu.