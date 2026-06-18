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Kolm Leedu erakonda allkirjastavad koalitsioonileppe

Välismaa
Vilniuse vanalinn.
Vilniuse vanalinn. Autor/allikas: ERR
Välismaa

Leedu Sotsiaaldemokraatliku Partei, erakonna Demokraatide Liit Leedu Eest ning Talurahva ja Roheliste Liidu juhid allkirjastavad neljapäeval koalitsioonileppe.

Leping paneb aluse 21. valitsusele, mida hakkab eeldatavasti juhtima Sotsiaaldemokraatliku Partei esimees Mindaugas Sinkevičius.

Koalitsioonipartnerid on ministriportfellid ära jaganud: demokraadid saavad energeetika-, tervishoiu- ja põllumajandusministeeriumi ning Leedu Talurahva ja Roheliste Liit koos Leedu Poolakate Valimisaktsiooni – Kristlike Perede Liiduga säilitavad justiits- ning majandus- ja innovatsiooniministeeriumi. Ülejäänud üheksa ministeeriumi – keskkonna-, rahandus-, riigikaitse-, kultuuri-, sotsiaalkindlustus- ja töö-, transpordi-, haridus-, teadus- ja spordi-, välis- ning siseministeerium – jäävad sotsiaaldemokraatidele.

Lepinguprojekt näeb ette, et partnerid ajavad vasaktsentristlikku, sotsiaalselt orienteeritud, rahaliselt jätkusuutlikku ja investeerimissõbralikku poliitikat.

Samuti lubavad nad vältida avalikke vaidlusi, poliitiliste pingete kunstlikku õhutamist ning tegevusi, mis võiksid kahjustada valitsuse stabiilsust või Leedu riiklikke huve.

Uuendatud koalitsioonileppe kiitsid sel nädalal heaks kõigi kolme erakonna juhtorganid. Juuni alguses lõpetasid sotsiaaldemokraadid koalitsioonilepingu parempopulistliku erakonnaga Nemunase Koit ning kutsusid selle asemel valitsuskoalitsiooniga liituma Demokraatliku Liidu Leedu Eest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

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