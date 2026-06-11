Riigikogu kiitis heaks laenude andmebaasi loomise

Eelnõu lõpphääletusel kolmapäeval riigikogu liikmed sõna ei võtnud. Eelnõu poolt hääletas 73 riigikogu liiget kõigist fraktsioonidest peale EKRE ja Keskerakonna. Vastu oli kolm saadikut.

Krediiditeaberegister hakkab koondama teavet inimese kõigi finantskohustuste kohta, olgu see siis kodu- või tarbimislaen, autoliising, järelmaksud, aga ka kiirlaenud.

Kõik finantsinspektsiooni järelevalve all olevad laenuandjad peavad edaspidi edastama registrisse info iga inimese võetud laenude kohta.

Enne uue laenu andmist peavad nad kontrollima, millised kohustused inimesel juba olemas on.

Sellise info ühte kesksesse registrisse koondamine annab selgema pildi inimese tegelikust maksevõimest ja peaks ennetama inimeste lõhkilaenamist.

Seaduse kohaselt peaks registrit hakkama pidada rahandusministeeriumilt vastava ülesande saanud erasektori ettevõtja. Krediidiandjatel tekiks kohustus registripidajale teave kõigi laenude kohta ja laenude andmisel küsima registrist laenusoovija kõigi laenude kohta infot.

Laenude andmebaasi loomisest on Eestis arutatud aastaid ja selline on olemas ka mitmes teises Euroopa Liidu liikmesriigis.