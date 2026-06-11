Tallinn tõstab Vabaduse väljaku Ukraina lipu tellingutele

Algava remondi tõttu tõstab Tallinn Vabaduse väljak 10 hoonet ehtiva Eesti ja Ukraina lipu tellingutele ümber. Kui sõda pole remondi lõppemise ajaks läbi saanud, leiavad lipud taas koha maja fassaadil.

Tallinn alustab peatselt Vabaduse väljak 10 asuva hoone fassaadi ja varikatuse restaureerimist.

Linnavara valdkonna abilinnapea Tiit Terik ütles ERR-ile, et leping ehitajaga on juba sõlmitud, tööd algavad peatselt ning peaksid valmis saama järgmise aasta veebruari hakul. Tema sõnul restaureeritakse arhitekt Elmar Lohu projekteeritud hoone fassaad ja varikatus põhjalikult.

"Tööde eesmärk on säilitada hoone ajalooline ilme ja originaalmaterjalid võimalikult suures mahus, mistõttu tehakse töid detailipõhiselt ja väheinvasiivselt – sageli nii-öelda kivi kivi haaval," rääkis Terik.

Hoonel eksponeeritud Ukraina toetusbänner paigutatakse tööde ajaks ajutiselt ümber ja kinnitatakse tellingutele.

"Bänner on hoonele paigaldatud kodanikualgatuse korras eraannetajate toel ning linnavaraamet on olnud paigaldajaga suhtluses ning lahendus on temaga läbi räägitud ja ta on sellega nõus. Pärast tööde lõppu paigaldatakse bänner hoone fassaadile tagasi, kui selleks ajaks ei ole sõda Ukrainas lõppenud," lausus abilinnapea.

Teriku sõnul muudetakse hoone lisaks visuaalsele korrastamisele ka ohutumaks: üle vaadatakse kogu fassaad, korrastatakse ohtlikud või lahtised detailid ning kõik plaadid saavad lisakinnitused, et tagada nende püsivus ja välistada varisemisoht. Restaureerimise tulemusel peaks paranema hoone vastupidavus, energiatõhusus ja kasutusohutus.

Rentnikud saavad remondi ajal ruume edasi kasutada, ehkki Teriku sõnul tuleb arvestada ajutiste piirangutega liikumise korralduses ja ehitustöödega kaasneva häiringuga.

"Sissepääsud väljakupoolselt küljelt suunatakse tööde ajaks läbi kaitsetunnelite, et tagada ohutus ja ligipääs," lisas Terik.

Remondi täpne alguskuupäev selgub lähipäevil, kui lipu tellingute külge kinnitamise lahendus on paigas.

Restaureerimine läheb maksma 475 000 eurot. Tööd tellib Tallinna linnavaraamet ja teostab Aruna Ehitus OÜ.