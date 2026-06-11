X!

Tallinn tõstab Vabaduse väljaku Ukraina lipu tellingutele

Eesti
Ukraina ja Eesti lipp Vabaduse väljakul.
Ukraina ja Eesti lipp Vabaduse väljakul. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Algava remondi tõttu tõstab Tallinn Vabaduse väljak 10 hoonet ehtiva Eesti ja Ukraina lipu tellingutele ümber. Kui sõda pole remondi lõppemise ajaks läbi saanud, leiavad lipud taas koha maja fassaadil.

Tallinn alustab peatselt Vabaduse väljak 10 asuva hoone fassaadi ja varikatuse restaureerimist.

Linnavara valdkonna abilinnapea Tiit Terik ütles ERR-ile, et leping ehitajaga on juba sõlmitud, tööd algavad peatselt ning peaksid valmis saama järgmise aasta veebruari hakul. Tema sõnul restaureeritakse arhitekt Elmar Lohu projekteeritud hoone fassaad ja varikatus põhjalikult.

"Tööde eesmärk on säilitada hoone ajalooline ilme ja originaalmaterjalid võimalikult suures mahus, mistõttu tehakse töid detailipõhiselt ja väheinvasiivselt – sageli nii-öelda kivi kivi haaval," rääkis Terik.

Hoonel eksponeeritud Ukraina toetusbänner paigutatakse tööde ajaks ajutiselt ümber ja kinnitatakse tellingutele.

"Bänner on hoonele paigaldatud kodanikualgatuse korras eraannetajate toel ning linnavaraamet on olnud paigaldajaga suhtluses ning lahendus on temaga läbi räägitud ja ta on sellega nõus. Pärast tööde lõppu paigaldatakse bänner hoone fassaadile tagasi, kui selleks ajaks ei ole sõda Ukrainas lõppenud," lausus abilinnapea.

Teriku sõnul muudetakse hoone lisaks visuaalsele korrastamisele ka ohutumaks: üle vaadatakse kogu fassaad, korrastatakse ohtlikud või lahtised detailid ning kõik plaadid saavad lisakinnitused, et tagada nende püsivus ja välistada varisemisoht. Restaureerimise tulemusel peaks paranema hoone vastupidavus, energiatõhusus ja kasutusohutus.

Rentnikud saavad remondi ajal ruume edasi kasutada, ehkki Teriku sõnul tuleb arvestada ajutiste piirangutega liikumise korralduses ja ehitustöödega kaasneva häiringuga.

"Sissepääsud väljakupoolselt küljelt suunatakse tööde ajaks läbi kaitsetunnelite, et tagada ohutus ja ligipääs," lisas Terik.

Remondi täpne alguskuupäev selgub lähipäevil, kui lipu tellingute külge kinnitamise lahendus on paigas.

Restaureerimine läheb maksma 475 000 eurot. Tööd tellib Tallinna linnavaraamet ja teostab Aruna Ehitus OÜ.

Toimetaja: Karin Koppel

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:01

Briti kaitseminister pani kaitsekulude tüli tõttu ameti maha

14:52

Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad legendaarsetel Jyväskylä teedel

14:43

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Krasnodari krais Uuendatud

14:33

Tallinn tõstab Vabaduse väljaku Ukraina lipu tellingutele

14:27

Argo Ideon: Vene sõjablogijate roll hääletoruna ja nadi käekäik

14:23

Pildid: Tartus algas tänavakunsti festival Stencibility

14:22

Maailma suurim vaalade surnuaed peidab senitundmatut elu

14:19

Taaramäe jätkab Gyeongnami velotuuril viiendana

14:18

Piret Karro-Arrak: kuidas me oma ajalugu mäletame?

14:16

Hiina vähenev janu importnafta järele hoidis ära globaalse energiakriisi

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

10.06

Droonilepe Ukrainaga jäi Eestil sõlmimata Uuendatud

10.06

Tallinna värske kommunikatsioonijuht lahkub ametist

10.06

Veidenberg: tülgastav on tühistada inimest selle eest, mis 20 aastat tagasi tehti

10.06

Raudsepp: hakkame arhitektide asemel kasutama rohkem standardlahendusi

06:21

USA ründas uuesti Iraani

10.06

TalTech tahab erimeelsuste tõttu ministeeriumiga lepingu lõpetada

08:20

Sakala: Martin Helme kangutab ametist erakonnakaaslasest abilinnapead

10.06

Maarja-Liis Ilus: oli õnn, et ma luksusliku elu tõttu hulluks ei läinud

10.06

Riigikogu kiitis heaks nõusolekuseaduse Uuendatud

09:57

Eestis ehitatud päästelaevad langesid Mustal merel Vene droonide saagiks

ilmateade

SPORT

14:52

Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad legendaarsetel Jyväskylä teedel

14:19

Taaramäe jätkab Gyeongnami velotuuril viiendana

13:47

Valitsev maailmameister Argentina kerkis MM-iks edetabelis esikohale

13:24

Vastuoluline Eliasch kaotas FIS-i presidendivalimised ühe häälega

loe: kultuur

14:23

Pildid: Tartus algas tänavakunsti festival Stencibility

13:17

Pildid: Ukraina esileedi Olena Zelenska avas Vabamus ukrainakeelse audiogiidi

13:08

"Minu" sarjas ilmus Jaan Pehki "Minu Türi"

12:34

Suri kunstnik Henn Soopalu

loe: eeter

12:12

Kilekotiga ümbermaailmareisile minev Andreas Melts: teen sellest oma show

11:43

Tarmo Tiisler: kaifin mängudeks valmistumist iga turniiriga aina rohkem

11:30

Meremees: väga lihtsa paalisõlmega saab päästa uppujat ja vedada autot

11:17

Kits: Beethoveni tšellosonaatide salvestamine on väga ambitsioonikas projekt

Raadiouudised

14:10

Lähipäevadel palavust oodata ei ole

12:40

Eesti Lennuakadeemia kõrval avati droonide testala

12:30

Algava jalgpalli MM-ga kaasnevad probleemid viisadega

12:20

Raadiouudised (11.06.2026 12:00:00)

11:35

Pinged Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel on taas järsult kasvanud

11:35

Rahandusministeerium hakkab hindama, kas tehakse ajakirjandust või mitte

09:20

Raadiouudised (11.06.2026 09:00:00)

10.06

Koalitsioon plaanib suurendada ekspertide arvu ERR nõukogus

10.06

Tartu arutab ööelustrateegiat ja kultuuritoetusi

10.06

Riigikogu peab ilmselt selle aasta kõige pikemat istungit

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo