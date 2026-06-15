Otse 13.15: erikomisjon arutab heitekogustega kauplemise süsteemide reformi
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil on arutusel Euroopa Liidu heitekogustega kauplemise süsteemide ETS ja ETS2 reform. Kell 13.15 algav istung on avalik ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.
Istungile on kutsutud kliimaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Laura Remmelgas, Viru Keemia Grupi regulaatorsuhete juht Meelis Münt, Eesti transpordikütuste ühingu tegevjuht Krista-Maria Alas.
Toimetaja: Urmet Kook