Riik paneb Venemaa serveritest saadetud e-kirjad karantiini

"Olen otsustanud, et alates käesoleva aasta 31. augustist – Vene vägede Eestist väljaviimise aastapäevast – ei jõua Venemaa serveritest ehk .ru-lõpulistelt e-posti aadressidelt saadetud kirjad avalikus sektoris ilma täiendava turvakontrollita enam riigiasutustesse," ütles Pakosta pühapäeval juuniküüditamise aastapäeval Tallinnas Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali juures peetud mälestustseremoonial esitatud kõnes.

"Põhjuseks on nende aadresside kaudu saabuvate reaalseid küberohte sisaldavate kirjade arvu kasv alates 2022 aastast. .ru-lõpulised e-posti aadressid kujutavad endast kõrgendatud küberriski. On tõsine oht, et selle kaudu soovitakse sisse murda isiklikesse andmebaasidesse," lisas minister.

"Anname varakult teada, et .ru-lõpulistelt aadressidelt ei jõua kirjad enam otse Eesti riigitöötajate postkastidesse, vaid nad lähevad täiendava kontrolli alla. Sisuliselt tähendab see seda, et nad lähevad karantiini ja iga ametnik siis saab vastavalt oma asutuse reeglitele neid sealt karantiinist avada," selgitas Pakosta esmaspäeval ERR-ile.

Venemaa serveritest laekuva kirja paigutamisel nn karantiini saab selle adressaat teate sellise kirja kohta ning peab siis ohutusmeetmeid kasutades selle avama ja otsustama, kuidas sellega edasi käituda, rääkis Pakosta.

Tema sõnul on karantiini mehhanism riigiasutustes ka praegu olemas ja sinna lähevad muude tunnuste alusel n-ö kahtlased kirjad. Nüüd lisanduvad sellistele tunnustele lihtsalt ka Venemaa serveritest pärinevad kirjad.

"Karantiin on juba praegu kasutusel. Kogu avalik sektor, kogu riigisektor toimib küberkilbi taga," rõhutas ta.

Kindlasti tähendab see, et sellisele kirjale reageerimine võtab kauem aega, kui mõnest turvalisemast serverist saadetud kirja puhul, lisas ta.

Pakosta sõnul peavad kohalikud omavalitsused ise otsustama, kas nad ka riigi eeskuju järgivad või mitte.

"Seetõttu soovitame kõigil, kes kasutavad Eesti ametiasutustega suhtlemiseks või üldse kirjavahetuseks .ru-lõpulist e-posti aadressi, vahetada see kiiremas korras muu, Vene ametkondade poolt mitte kontrollitava e-posti aadressi vastu," kutsus Pakosta üles.

"Kuna me näeme, et .ru-lõpulisi kirjasid kasutatakse üha rohkem erinevates küberrünneteks, siis see täiendav julgeoleku meede on vajalik ja see ei tule kellelegi mingi uudisena," lisas ta. "Riigi infosüsteemi amet (RIA) on juba 2022. aastal kohe seoses Venemaa täiemahulise sõja algusega mitu korda hoiatanud, et Venemaa serveritest tulevad kirjad on väga sageli kasutatavad õngitsusmeilidena pahavara levitamiseks," kirjeldas minister.

Oma pühapäevases kõnes viitas justiits- ja digiminister ka laiemale Venemaa mõjutustegevusele, milles kasutatakse valeinfot ja tehisaru toodetud sisu ajaloo kujutamiseks Kremlile soodsas võtmes, tema välis- ja julgeolekupoliitiliste eesmärkide toetamiseks küberluure ja -rünnakute ning erinevate infooperatsioonide kaudu, aga ka pettuste ja õngitsuskampaaniate kaudu. Selle kaudu rünnatakse inimeste usaldust, mis ei põhjusta ainult materiaalset kahju, vaid lõhutakse ka inimeste turvatunne ja usk süsteemidesse, millega murendatakse ühiskonna sidusust.

"Sest kui inimene enam ei usalda, siis ei ole vaja ka väljastpoolt piire rünnata. Ühiskond hakkab ise seestpoolt tasapisi murenema. Sellise justkui vaikse rünnaku mõju on väga reaalne ja tõeliselt ohtlik," hoiatas ta.