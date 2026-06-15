Siberis kukkus alla Venemaa strateegiline pommitaja Tu-22M3

Lennuki neljaliikmeline meeskond katapulteerus ning võimude sõnul nende elu ohus ei ole. Irkutski oblasti kuberner Igor Kobzev ütles, et lennuk kukkus alla Kamenka küla lähedal.

Päästjad kustutasid õnnetuspaigas puhkenud tulekahju ning kõik neli meeskonnaliiget viidi haiglasse.

Strateegiline pommitaja Tu-22M3 on suure lennuulatusega ülehelikiirusega lendav raketikandja-pommitaja (NATO kodifikatsioon Backfire). Seda tüüpi pommitajad kuuluvad Venemaa kosmosejõudude kauglennuväe koosseisu, mis on Venemaa tuumatriaadi õhukomponent. Samas võivad need rünnata ka tavarakettide ja pommidega, sealhulgas tiibrakettidega ning neid on kasutatud ka Ukraina ründamiseks.