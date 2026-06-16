Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 16. juunil kell 6.00:

- Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Krasnodari krais;

- Ukraina taotleb pärast Vene rünnakuid ÜRO Julgeolekunõukogu istungit;

- Zelenski sõnul pakkus ta Putinile kohtumist USA-s;

- Lukašenko palus Zelenskilt vabandust;

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Krasnodari krais

Ukraina relvajõud süütasid ööl vastu teisipäeva korraldatud õhurünnakuga suure kütuselao Venemaal Krasnodari krais.

Tabamuse sai ettevõtte Poltavskaja Neftebaza kütusehoidla Krasnodari krai territooriumil, teatasid varahommikul paljud sotsiaalmeedia kanalid.

Poltavaskaya, Krasnodar Krai. Reports indicate an attack on an oil depot. pic.twitter.com/U7iy9llmZ6 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) June 16, 2026

Rünnakus süttinud hoidla on piirkonna suurim logistikakeskus ja Lukoili bensiinijaamade võrgustiku vahebaas, mille kaudu Lukoil varustab kütusega tema rafineerimistehastest pärit bensiini ja diislikütusega oma tanklaid.

станица Полтавская. Краснодарский край.#бавовна

Тревожно!!!

Рой Загадочных БПЛА люто набросился и испепелил к херам важнейшую Нефтебазу АО "Полтавская Нефтебаза" - крупнейший логистический узел в Краснодарском крае и управляющую сетью АЗС⛽️ "PNB".‍♂️

Страйк! pic.twitter.com/9c0xJItJZw — Андрей74 (Санкции !) (@andersen7474) June 16, 2026

Ukraina rünnakud Venemaa nafta- ja kütusetaristule on juba põhjustanud selle mitmetes regioonides kütusenappuse, mis on sundinud võime piirama tanklates müüdava kütuse kogust ning mis on hakanud häirima majandustegevust.

Ukraina taotleb pärast Vene rünnakuid ÜRO Julgeolekunõukogu istungit

Ukraina taotleb pärast ööl vastu esmaspäeva toimunud Venemaa õhurünnakut Kiievile Ukraina ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralist istungit ning algatab reageerimise ka Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE), Euroopa Nõukogu ja ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) kaudu.

"Pärast kohutavaid Venemaa rünnakuid Ukraina vastu, mis põhjustasid eriti raskeid kahjustusi, nõuame ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralise istungi kokkukutsumist. Samuti algatame reageerimise OSCE, Euroopa Nõukogu ja UNESCO raames," teatas välisminister Andri Sõbiha.

Sõbiha tõi välja, et Kiiev, Harkiv, Dnipro ja teised linnad sattusid tugeva rünnaku alla, mille tagajärjel hukkusid süütud tsiviilisikud, said vigastada lapsed ning kaotasid elu päästjad, kes tapeti varasemat sündmuskohta sihtinud küünilises korduvas rünnakus.

Minister lisas, et elumajad ja kultuuripärandi objektid said suuri kahjustusi, mille hulgas UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Kiievi Petšerski suurklooster.

"Rünnates meie inimesi, meie linnu ning meie kultuurilist ja usulist pärandit, demonstreerib Venemaa täielikku põlgust rahvusvahelise õiguse ja nende põhimõtete vastu, mille kaitseks ÜRO loodi," rõhutas minister.

Sõbiha märkis, et kuna Venemaa jätkab rünnakute intensiivistamist ja õõnestab kõiki rahu saavutamisele suunatud jõupingutusi, siis on agressorile surve avaldamiseks ja vastutusele võtmise tagamiseks hädavajalik tugev ning ühtne rahvusvaheline reageerimine.

"Oleme tänulikud oma partneritele nende solidaarsuse ja jätkuva toetuse eest ajal, mil Ukraina kaitseb oma inimesi, oma pärandit ja ÜRO põhikirja põhimõtteid," lisas Sõbiha.

Ukrinformi andmetel kahjustas 15. juuni massiline Venemaa rünnak UNESCO maailmapärandi objekti, riikliku tähtsusega mälestisi, muuseume, kultuuriasutusi ja kunstiõppeasutusi Kiievis, Harkivis ja Dnipros.

Ukraina õhutõrjejõud tegid kahjutuks 50 raketti ja 582 drooni, mille Venemaa väed lasid välja 14. juuni õhtul alanud rünnaku käigus. Rünnaku peamine sihtmärk oli Kiiev.

Venemaa öistes rünnakutes hukkus Ukrainas vähemalt 11 inimest

Zelenski sõnul pakkus ta Putinile kohtumist USA-s

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas esmaspäeval, et tegi telefonivestluses USA presidendi Donald Trumpiga ettepaneku kohtuda Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga Ameerika Ühendriikides.

"Pühapäeval arutasime president Trumpiga, et sellise kohtumise võiks korraldada Ühendriikides formaadis, millest Putinil oleks palju raskem keelduda," ütles Zelenski esmaspäeva õhtul sotsiaalmeedias avaldatud videopöördumises.

"Eks me näe, mis sellest välja tuleb," lisas president.

Zelenski rääkis samal teemal ka pöördumises, mille ta tegi Euroopa Liidu valitsustevahelisel konverentsil.

"Me pakkusime Putinile võimalust kohtuda ükskõik kus, kus saaks teha reaalseid otsuseid sõja lõpetamiseks. Ta ei taha seda. Samuti arutasime USA ja Prantsusmaaga võimalust kohtuda Venemaaga ühenduse G7 raames, kus on esindatud kõik demokraatlikud riigid. Putin ei taha seda," sõnas Zelenski.

"Eks me näe, mis sellest välja tuleb. Kui Venemaa lükkab ka selle võimaluse tagasi, on vaja lisasurvet," jätkas Ukraina riigipea.

Trump on öelnud, et kui Iraani puudutavad kokkulepped on paika saanud, siis võib avaneda võimalus keskenduda tihedamalt Venemaa Ukrainas peetava sõjaga seotud küsimustele.

Lukašenko palus Zelenskilt vabandust

Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko palus Ukraina presidendilt Volodõmõr Zelenskilt vabandust oma sõnade eest intervjuus telekanalile Al Arabiya English.

Vabanduse põhjuseks olid Lukašenka poolt usutluses tehtud solvavad isiklikud rünnakud, millega ta seadis muu hulgas kahtluse alla Ukraina presidendi adekvaatsuse ja vihjas uimastite tarvitamisele.

"Kui Vladimir Aleksandrovitš solvus, siis ma palun tema käest nende sõnade pärast vabandust. Võib-olla ei oleks tasunud neid öelda arvestades, et ta ju endiselt sõdib," ütles Lukašenko.

Lisaks kinnitas diktaator, et Valgevene poolt ei tasu Ukrainal mingeid sõjalisi tegevusi karta: "Ta saab suurepäraselt aru, et Valgevene poolt pole oodata mingit sõjategevust. Eriti minu poolt."

Lukašenko sõnul ei taha Valgevene Ukrainaga sõdida ja tunnistas ühtlasi, et tema riik on sõjaliselt haavatav.

"Valgevene (me mõistame seda, seega ei taha me sõdida) on sõjaliselt väga haavatav, kui Ukraina hakkab ründama Valgevenet samamoodi nagu ründab Venemaad. Ukraina sõjaväe jaoks on Valgevene ju nagu peopesal. Me oleme hästi teadlikud, et meie peamised elutähtsad objektid ehk tootmine ja logistika satuksid rünnaku alla. Nagu nad ütlesid, siis on nad Valgevene territooriumil juba kaardistanud 500 sellist sihtmärki," rääkis Valgevene valitseja.

Lisaks tunnistas Lukašenko, et tema riik koos Venemaaga ei suudaks Ukraina rünnaku korral pakkuda korralikku kaitset.

"Rinne Venemaa jaoks eelkõige (ja muidugi ka meie jaoks), kui see ründaks Kiievit Valgevene territooriumilt, pikeneks 1,5 tuhande kilomeetri pikkuse Valgevene ja Ukraina piiri võrra. Sõja praeguse käigu juures ei suudaks meie ja venelased selle ala kaitset tagada," tõdes Valgevene diktaator.

Meediakanali Raadio Vabadus (Radio Liberty) Valgevene teenistuse andmetel on Venemaa loonud Valgevene piiri lähedale ründedroonide lennutamiseks vähemalt viis uut stardipaika.

Satelliidipilte ja avatud andmeid analüüsides tegi väljaanne kindlaks, et uued rajatised asuvad Venemaa Brjanski, Orjoli ja Smolenski oblastis. Märgitakse, et mõned neist on tekkinud vaid paarikümne kilomeetri kaugusele Valgevene piirist. Ukraina sõjaväe teatel lendab enamik Vene droone ulatuslike rünnakute ajal läbi Valgevene või kasutab Valgevene ja Ukraina piiri äärseid marsruute.