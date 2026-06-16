Venemaa suur tanklakett piirab müüki oma tanklates üle kogu riigi

Venemaa suur naftaettevõte Tatneft kehtestab bensiini ja diislikütuse müügile piirangud kõigis oma tanklates üle Venemaa. See on järjekordne märk Venemaal tekkinud kütusepuudusest, mille on põhjustanud Ukraina edukad rünnakud Vene naftataristule.

"Praegu kehtivad piirangud kogu Tatnefti bensiinijaamade võrgustikus," teatas ettevõtte infotelefon.

Operaatori sõnul kehtivad lisaks kütusemüügi piirangule ka maksepiirangud – makseid võetakse vastu ainult sularahas.

Tatneft on Venemaa suuruselt viies naftafirma, millel on üle kogu riigi sadu tanklaid ning tugev esindatus ka pealinna Moskva piirkonnas.

Ettevõte ei ole veel ametlikku kommentaari andnud.

Ukraina droonirünnakute arv Venemaa rafineerimistehastele on alates 2026. aasta algusest kahekordistunud, mis on ametlike andmete, sotsiaalmeedia ja Reutersi arvutuste kohaselt toonud kaasa nafta töötlemise täieliku või osalise seiskamise paljudes tehastes ning bensiini, diislikütuse ja reaktiivkütuse tootmise vähenemise.