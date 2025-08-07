Leedu sotsiaaldemokraadid esitasid peaministrikandidaadiks Inga Ruginiene

"Mulle teatati, et kohtumine peaks toimuma reedel," ütles neljapäeval Ruginiene.

"Ma arvan, et arutame kindlasti paljusid küsimusi, aga oodakem ära teatud protseduurid ja võtame selleks aega, sest kindlasti on palju küsimusi, mida tuleb kaaluda," lisas Ruginiene.

Põhiseaduse kohaselt nimetab peaministri ametisse seimi heakskiidul president, annab talle ülesande moodustada valitsus ja kinnitab selle koosseisu.

Ruginiene sõnul kutsutakse tema ametisse vannutamiseks kokku seimi erakorraline istungjärk.

"See saab kindlasti olema erakorraline istungjärk, sest peaministri kinnitamise kahenädalane aeg algab selle nädala teisipäeval. Igal juhul peab seim selle küsimuse arutamiseks kokku tulema ja seejärel on meil veel kaks nädalat aega valitsuse moodustamiseks," märkis Ruginiene.

Uue valitsusjuhi otsingud on kestnud alates Gintautas Paluckase tagasiastumisest nii sellelt ametikohalt kui ka LSDP esimehe kohalt, sest talle esitatakse üha rohkem küsimusi tema mineviku ja äritegevuse kohta.