Kaasik: talviste gaasivarude pärast praegu muretsema ei pea

Praegu maksab maagaas börsil ligikaudu 42 eurot megavatt-tund ja edasine hinnaliikumine sõltub sellest, kas reedel kirjutatakse alla Iraani ja USA rahumemorandumile. Selle tulemusena hakkaks taas Katarist tulema veeldatud maagaasi ning hind langeks veelgi. Vastasel juhul võib see tõusta taas 50 euroni megavatt-tunnist.

Elengeri juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul ei ole praegu põhjust veel muretseda Euroopa talviste gaasivarude kogumise pärast, kuigi hoidlate täituvus võib jääda mullusest mõnevõrra madalamaks.

"Praegune (täituvuse) protsent on 40 peal. Seda pole väga palju, aga mahuti täitmise hooaeg on alles alanud, praegu mahuteid täidetakse. Tõsi on see, et sellel aastal jääb mahutite täitmise tase natuke madalamaks, kui see on olnud varasemal aastatel. Eelmisel aastal oli see 80 protsendi juures, sel aastal jääb ilmselt natuke väiksemaks. 75–80 protsenti on, ma arvan, realistlik ootus praegu," ütles Kaasik.