Eksperdid nafta- ja maagaasikriisi Eestile ei ennusta

Iraani sõja tõttu on maailma naftavarud mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Varasemast tühjemad on ka maagaasi hoidlad. Talvel külma kätte jäämine ekspertide kinnitusel siiski ei ähvarda, küll aga võib mahutite taastäitmine ka pärast kriisi lõppu võtta oodatust kauem aega.

Maailma vedelkütuse reservide seisu peegeldab kõige paremini Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD ülevaade, kus kajastuvad nii riiklikud kui ka kommertsvarud.

"Need on madalaimal tasemel 1990. aastast. Nüüd on juuni ja juuli ka möödas ehk varud on veelgi langenud, lisaks on Euroopa kommertsvarud 12 aasta madalaimal tasemel. USA riiklikud kütusevarud on koguni 1983. aasta madalaimal tasemel," nentis Terminali juhatuse liige Alan Vaht.

Rahvusvaheline Energiaagentuur lubas kevadel oma liikmesriikidel kasutusele võtta kuni kolmandiku riigi kütusevarudest, millest peab tavaliselt piisama 90 päevaks. Seda tegi ka Eesti ning praegu on Varude Keskuse reservis bensiini 56, diislikütust 90 ja lennukipetrooli 77 päevaks. Sügisel ootab kütusemüüjaid ees pingeline kauplemine hinna üle.

"August-september on jäänud, mil kõik kütuseettevõtted Euroopas hakkavad läbi rääkima oma järgmise aasta kütusetarneid, et tanklaid varustada. Kõige tõsisem küsimus on, millist hinda tarnijate rafineerimistehased küsivad," lisas Vaht.

Tavapärasest vähem on Euroopa mahutites ka maagaasi.

Euroopa mahutid on 55 protsenti täis. Seda on vähem kui tavapäraselt samal ajal.

"Varasematel aastatel on olnud see protsent kõrgem, praegu on 55 protsenti juures. Ennustatakse, et kui asjad jätkuvad normaalselt, siis võiksid laovarud jõuda maksimumini ehk 75 protsendi juurde ning alumine piir on 70 protsenti või veel madalamal. Eelmise aasta laovarud jõudsid 83 protsendi juurde," selgitas Elengeri juht Margus Kaasik.

Eesti gaasivarud Läti Inčukalnsi hoidlas on siiski üsna heas seisus.

"Meil on seal praegu kokku juba 11 teravatt-tundi gaasi, mida on regiooni tarbimist arvestades päris korralik kogus ja sinna tuleb veel gaasi juurde. On realistlik, et see võiks sügise lõpuks saavutada umbes 12–15 teravatt-tundi, mis on päris suur kogus," märkis Kaasik.

Tippaegadel on see varu ulatunud ka üle 20 teravatt-tunni, kuid seda on kogutud suurte hinnakõikumiste tingimustes. Ka siis, kui Iraani konflikt lõpeb, võtab kütusevarude taastamine omajagu aega.

"Varud on endiselt nii madalad, et nende taastamine võtab omajagu aega. Kiiret leevenemist sõjaeelsele tasemele tõenäoliselt ei tule. Selleks on vaja, et Hormuzi väinas saaks kaup liikuda juba vähemalt pool aastat," tõdes Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu.