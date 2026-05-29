Tartu hoiu-laenuühistu on sattunud mitme kohtuasja keskmesse

Tartu hoiu-laenuühistu ümber jätkuvad kohtuasjad. Tartu maakohus peatas aprilli lõpus valitud nõukogu volitused ning määras ajutised asendusliikmed, lahenduseta on ka pankrotimenetlus.

Tartu hoiu-laenuühistule määratud ajutine pankrotihaldur esitas kohtule oma aruande sel nädalal. Tartu kohtute pressiesindaja Siim Saavik sõnas kirjalikus kommentaaris, et kohus ei ole jõudnud veel aruandega tutvuda, aga teeb seda esimesel võimalusel.

Peale aruandega tutvumist otsustab kohus ka menetluses järgmised tegevused. Ühistu liikmete koja juht ja hoiustajate esindaja Erki Pisuke sõnas, et menetluslikult on asi keeruline, sest vahepealsed pöörded ühistu nõukoguga on toonud kohtule ka täiendava avalduse pankrotimenetluse lõpetamiseks.

Täiendava avalduse esitasid kohtule Andro Roos ja tema seltskond, kes aprillis toimunud üldkoosoleku tulemusena said ajutiselt uuesti nõukogu liikmeks, ütles Pisuke.

"Ma arvan, et enamus hoiustajaid täna saavad ikkagi reaalselt aru, kuivõrd raskes seisus see ühistu on. Muidugi, kellelgi peale halduri - ja nüüd ka ühistu varasema juhtkonna - polegi tegelikult olnud mingit sellist majanduslikku reaalselt ülevaadet sellest olukorrast, sest ühistu majandusaasta aruanded on esitamata kolm aastat, need on auditeerimata. Ütleme nii, et see ajutise halduri sissevaade on tegelikult esimene sõltumatu hinnang ühistu varalisele olukorrale," sõnas Pisuke.

Samas on Tartu HLÜ-ga seotud praegu mitu kohtumenetlust. Nii vaidlustasid teises kohtuasjas hoiu-laenuühistu liikmed aprilli lõpus toimunud üldkoosoleku otsuse, millega valiti ühistule uus nõukogu, kus muuhulgas oli tagasi ka endine ühistu juht Andro Roos. Pisukese sõnul pöördusidki liikmed kohtusse, sest toonane üldkoosolek korraldati äärmiselt lohakalt.

"Et seal rikuti oluliselt koosoleku kokkukutsumise korda, rikuti oluliselt seadust ja põhikirja. Ja väga oluliselt rikuti minu hinnangul ka ühistegevuse printsiipe. Kui vaadata, kuidas Andro Roos sinna tagasi sai, siis see toimus ikkagi puhtalt umbes 200 riiulifirma häälte abil, keda esindasid Andro Roosiga majanduslikult seotud isikud," lausus Pisuke.

Liikmete kohtusse pöördumise tulemuseks oli see, et 22. mail tegi kohus hagi tagamise määruse, millega peatas eelmise nõukogu liikmete, Andro Roosi ja teiste volitused menetluse ajaks ja sama määrusega on määratud ajutised nõukogu asendusliikmed. Asendusliikmeteks määras kohus Margus Valge, Ivo Leemani ja Uno Feldschmidti.

Hagi tagamisel pidas kohus piisavalt veenvaks hagejate väiteid selle kohta, et vaidlustatud üldkoosolekul valitud nõukogu on juba asunud mõjutama maksejõuetusmenetluse kulgu. Samuti arvestas kohus, et osa vaidlustatud nõukogu liikmetest kuulus HLÜ juhtorganitesse ajal, mil viimane jõudis praegusesse majanduslikku olukorda. Määrus ei ole jõusutnud ja seda saab vaidlustada 15 päeva jooksul alates kättesaamisest.

Ajutised nõukogu asendusliikmed valisid ühistule ka uue juhatuse. Märt Riineri kõrval on uuteks juhatuse liikmeteks Raavo Salumäe ja Johannes Heinsoo. Käimasoleva pankrotimenetlusega on uue juhatuse tegevus piiratud. Raavo Salumäe rääkis, et praeguse juhatuse eesmärk on tagada tütarettevõttes toimuva läbipaistvus ja kontroll.

"Sest nagu selgunud on, ei ole Tartu hoiu-laenuühistul kontserni varadest üldse täielikku ülevaadet ja on palju muid probleeme, mis vajavad lahendamist ja need asjad tuleb kiiresti korda ajada, et tagada emaettevõtte hoiustajate kui omanike vara maksimaalne säilimine," sõnas Salumäe.

Seoses käimasolevate menetlustega on mõned ühistu teenused peatatud, muuhulgas ka hoiuste suurendamine ja uute liikmete vastuvõtt. Pisuke ütles, et hoiustajate vaatest on pragune olukord parem, kui see oli veel umbes kuu aega tagasi.

"Esindajad on nüüd siis sõltumatud hoiustajatest nõukogu liikmed, mitte endised vastutavad isikud, kellel võib muuhulgas olla ka igasuguseid huvide konflikte jne," lausus Pisuke.

Toimetaja: Johanna Alvin

