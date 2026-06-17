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Lennufirmad peavad edaspidi tagama lapsele lisatasuta koha vanema kõrval

Eesti
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Järgmisest aastast muutuvad Euroopa Liidus lennureisijate õigused. Muudatuste tulemusel peab käsipagas sisalduma lennupileti hinnas, samuti peavad kuni 14-aastased lapsed saama istuda oma vanema või saatja kõrval ilma lisatasuta.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) tarbijaõiguste nõustamise büroo juht Kristina Tammaru ütles "Terevisioonis", et tegemist on suure ja põhimõttelise muudatusega, mis muudab reisijate õigused märksa selgemaks ning lahendab seni mitmeti tõlgendatud olukorrad.

Uute reeglite järgi peab kuni 14-aastane laps saama istuda oma lapsevanema või saatja kõrval, ilma et selle eest tuleks lisatasu maksta.

Tammaru sõnul ei olnud see seni seaduse tasandil reguleeritud, vaid sõltus lennuvedajate tingimustest.

"Varem paigutati pered lennukis sageli eraldi, sealhulgas ka väga väikesed lapsed," ütles Tammaru, kelle sõnul peaks see mure nüüd saama lahendatud. 

Käsipagas peab sisalduma kuvatavas piletihinnas

Praegu erinevad lennuvedajate pagasireeglid ja hinnad märkimisväärselt.

"Edaspidi võime arvestada, et isiklik ese, on see siis seljakott või käekott, peaks olema alati võimalik tasuta pardale kaasa võtta," ütles Tammaru.

Käsipagasile ehk kohvrile võib lennuvedaja ka edaspidi kehtestada oma mõõtude ja kaalu nõuded.

"Lennupileti kuvamine peaks sisaldama käsipagasit," ütles Tammaru.

Tema sõnul jääb lennuvedajatele õigus küsida lisatasu suurema või lisapagasi eest, kuid piletihind peab sisaldama käsipagasit.

"Esialgne hinnapakkumine ehk see, mida pilet sisaldab, peab olema nii portaalides kui lennuvedajatel ühesugune," sõnas ta.

Lennufirma peab teada andma hüvitise taotlemise võimalusest

Kõige rohkem kaebusi on olnud Tammaru sõnul hüvitise saamise korral, mida saab taotleda näiteks lennu hilinemise või tühistamise korral. 

Hüvitise määrad ja arvutamise põhimõtted ei muutu. Reisija võib taotleda hüvitist sõltuvalt lennu pikkusest 250–600 euro ulatuses.

Uute lennureeglite järgi peab lennuvedaja nelja päeva jooksul pärast intsidendi toimumist saatma reisijale juhised, kuidas hüvitist taotleda.

"Nüüd on kohustus anda märku, kust saab hüvitist taotleda," ütles Tammaru. 

Tema sõnul lahendab see probleemi, kus seni on vaid umbes kolmandik reisijatest osanud oma õigusi rakendada. 

"Mure, et reisijad, kes oma õigustest ei tea ja jäävad hüvitisest ilma, peaks kaduma, sest nüüd saavad nad lennuvedajalt otse juhised koos konkreetse infoga hüvitise taotlemiseks," lisas ta.

Uue regulatsiooni järgi tuleb hüvitis välja maksta 30 päeva jooksul senise 90 päeva asemel.

Samuti muutub olukord, kus reisijal on ostetud edasi-tagasi pilet, kuid ta ei kasuta mingil põhjusel esimest lendu, näiteks jääb lennukist maha. Seni tühistasid paljud lennufirmad sellisel juhul automaatselt ka tagasilennu pileti.

"Selline tegevus on uute reeglite järgi keelatud. Ja juurde maksma ei pea," kinnitas Tammaru.

Lõplikku määruse teksti ei ole veel avaldatud, kuid Tammaru sõnul on peamised muudatused kokku lepitud.

"Arvesse võeti Euroopa Kohtu praktika. Kõik olukorrad, mida saab lugeda erakorraliseks ehk millisel juhul ei pea lennuvedaja hüvitist maksma, pannakse avatud nimekirjana konkreetselt kirja," ütles ta.

Millal määrus täpselt jõustub, ei ole veel teada.

Toimetaja: Jette Mäggi

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Juhan Kilumets

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