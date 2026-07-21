Briti uueks välisministriks sai Miliband ja kaitseministriks Streeting

Burnham vabastas ametist ka senise rahandusministri Rachel Reevesi ning nimetas tema järglaseks John Healey. Eelmises valitsuses töötas Healey kaitseministrina. Uueks kaitseministriks sai Wes Streeting.

Siseminister Shabana Mahmood nimetati aga tagasi oma senisele ametikohale.

Pärast mitut aastat poliitilises varjus olemist, mis järgnes tema tagasiastumisele 2015. aastal, on Keir Starmeri valitsuses energiaministri ametit pidanud Miliband teinud järk-järgulise poliitilise tagasituleku. Esmaspäeval sai temast Suurbritannia uus välisminister.

Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham alustas valitsuskabineti moodustamist ning nimetas leiboristide endise juhi Ed Milibandi välisministriks. Kaitseministriks sai endine tervishoiuminister Wes Streeting.

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