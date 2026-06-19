Juuli pensionid ja puudetoetused makstakse välja päev hiljem
Juulikuu pensionid ja puudega inimeste toetused jõuavad inimesteni esmaspäeval, 6. juulil. Tavapärane väljamaksepäev on iga kuu 5. kuupäev, kuid juulis langeb see pühapäevale, teatas sotsiaalkindlustusamet.
Kui pensionide ja toetuste maksepäev langeb nädalavahetusele, teeb sotsiaalkindlustusamet väljamaksed sellele järgneval tööpäeval. Seetõttu jõuab juulikuu pension ja puudega inimese toetus inimesteni ühe päeva võrra tavapärasest hiljem.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi