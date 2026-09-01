Septembri pensionid ja puudega inimeste toetused makstakse välja 7. septembril
Septembrikuu pensionid ja puudega inimeste toetused jõuavad inimesteni esmaspäeval, 7. septembril. Tavapärane väljamaksepäev on iga kuu 5. kuupäev, kuid septembris langeb see laupäevale, teatas sotsiaalkindlustusamet.
Kui pensionide ja toetuste maksepäev langeb nädalavahetusele, teeb sotsiaalkindlustusamet väljamaksed sellele järgneval tööpäeval. Seetõttu jõuavad septembrikuu pensionid ja puudega inimeste toetused inimesteni kaks päeva tavapärasest hiljem.
Soovitame maksepäeva muutusega arvestada ning oma kuu alguse väljaminekud võimalusel aegsasti planeerida.
Toimetaja: Urmet Kook