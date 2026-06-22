Trumpi toega kandidaat võitis Colombia presidendivalimised

Peaaegu kõigi valimisjaoskondade andmetel võitis Abelardo de la Espriella 49,66 protsenti häältest vasakpoolse senaatori Iván Cepeda 48,70 protsendi vastu.

Eeldatavasti parandab 47-aastase de la Espriella võit Colombia pingelisi suhteid Washingtoniga.

"Me alustame uut ajastut!" ütles ta toetajatele Kariibi mere äärses Barranquilla linnas kuulikindla klaasi tagant.

"Nende jaoks, kes on kõik need aastad külvanud vägivalda, terrorit, narkokaubandust ja korruptsiooni, on aeg läbi saanud!" lisas de la Espriella.

Trump ja paljud parempoolsed liidrid üle kogu Ameerika kiirustasid võitjat õnnitlema ning talle toetust avaldama.

"Ta võitis SUURELT!" postitas Trump Ühendriikide aja järgi pühapäeval oma sotsiaalmeediaplatvormil TruthSocial, ehkki tegelikud valimistulemused näitasid de la Espriella nappi võitu.

"Rääkisin just mõni minut tagasi Ühendriikide presidendi Donald Trumpiga, kes avaldas oma toetust ja tunnustas meie võitu," ütles de la Espriella sotsiaalmeedias tehtud postituses.

Pärast kampaaniat, mida varjutasid sisside pommirünnakud ja juhtiva konservatiivse presidendikandidaadi mõrv, ilmnes kiiresti märk sellest, kui raske saab olema riigi ühendamine.

Samal ajal kui de la Espriella kõneles, kogunesid tuhanded meeleavaldajad Colombia suuruselt kolmandas linnas Calis.

Mõned põletasid USA lippe, teised haarasid telliseid ja kange ning kähmlesid märulipolitseiga. Politsei kasutas pisargaasi, et püüda laiali ajada tuhandepealist rahvahulka.

Kuid mujal valitses joovastus. De la Espriella toetajad tulid mitmes linnas tänavatele, kandes kollaseid rahvuskoondise jalgpallisärke, mille ta oli oma kampaaniavormiks võtnud.

Nad lehvitasid lippe, lasid signaali ja väljendasid lootust, et de la Espriella hüüdnimega Tiiger (El Tigre) toob julgeoleku.

Kuna kahte kandidaati lahutas vaid paarsada tuhat häält, kasutas ka de la Espriella lepitavat tooni.

"Minu valitsus saab olema absoluutselt demokraatlik ning vabaduse ja institutsionaalse korra tagaja. Ma olen president kõigile kodanikele," lubas värskelt valitud riigipea, lubades austada kõiki rasse, religioone ja poliitilisi vaateid. "Ma hakkan valitsema kõigi colombialaste jaoks, nii nende jaoks, kes minu poolt hääletasid, kui ka nende jaoks, kes valisid teise kandidaadi."

Kuid samas ei tunnistanud de la Espriella vastane, 63-aastane vasakpoolne senaator Cepeda veel kaotust, öeldes oma toetajatele, et ootab, kuni kõik hääled on kinnitatud.

"Kui loendus on lõpule viidud, lõpptulemus teada ja vastavad kontrollid tehtud, tunnistame ametlikku tulemust," ütles Cepeda.

De la Espriella hoiatas Cepedat, et too austaks demokraatiat ning siirduks opositsiooni

"Tiiger võib sind veelgi valusamalt hammustada, kui ta tegi seda valimiskastide juures," hoiatas de la Espriella.

Viimase aasta jooksul on parempoolsed kandidaadid tulnud võimule nii Boliivias, Tšiilis, Costa Ricas kui ka Ecuadoris. Parempoolsete kandidaatide edu taga on eelkõige rahulolematus majanduse, julgeoleku ja seniste valitsuste tööga.