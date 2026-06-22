X!

Trumpi toega kandidaat võitis Colombia presidendivalimised

Välismaa
Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Jair Coll
Välismaa

USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi toetatud parempopulistlik kandidaat Abelardo de la Espriella võitis Colombia presidendivalimised.

Peaaegu kõigi valimisjaoskondade andmetel võitis Abelardo de la Espriella 49,66 protsenti häältest vasakpoolse senaatori Iván Cepeda 48,70 protsendi vastu.

Eeldatavasti parandab 47-aastase de la Espriella võit Colombia pingelisi suhteid Washingtoniga.

"Me alustame uut ajastut!" ütles ta toetajatele Kariibi mere äärses Barranquilla linnas kuulikindla klaasi tagant. 

"Nende jaoks, kes on kõik need aastad külvanud vägivalda, terrorit, narkokaubandust ja korruptsiooni, on aeg läbi saanud!" lisas de la Espriella.

Trump ja paljud parempoolsed liidrid üle kogu Ameerika kiirustasid võitjat õnnitlema ning talle toetust avaldama.

"Ta võitis SUURELT!" postitas Trump Ühendriikide aja järgi pühapäeval oma sotsiaalmeediaplatvormil TruthSocial, ehkki tegelikud valimistulemused näitasid de la Espriella nappi võitu.

"Rääkisin just mõni minut tagasi Ühendriikide presidendi Donald Trumpiga, kes avaldas oma toetust ja tunnustas meie võitu," ütles de la Espriella sotsiaalmeedias tehtud postituses.

Pärast kampaaniat, mida varjutasid sisside pommirünnakud ja juhtiva konservatiivse presidendikandidaadi mõrv, ilmnes kiiresti märk sellest, kui raske saab olema riigi ühendamine.

Samal ajal kui de la Espriella kõneles, kogunesid tuhanded meeleavaldajad Colombia suuruselt kolmandas linnas Calis.

Mõned põletasid USA lippe, teised haarasid telliseid ja kange ning kähmlesid märulipolitseiga. Politsei kasutas pisargaasi, et püüda laiali ajada tuhandepealist rahvahulka.

Kuid mujal valitses joovastus. De la Espriella toetajad tulid mitmes linnas tänavatele, kandes kollaseid rahvuskoondise jalgpallisärke, mille ta oli oma kampaaniavormiks võtnud.

Nad lehvitasid lippe, lasid signaali ja väljendasid lootust, et de la Espriella hüüdnimega Tiiger (El Tigre) toob julgeoleku.

Kuna kahte kandidaati lahutas vaid paarsada tuhat häält, kasutas ka de la Espriella lepitavat tooni.

"Minu valitsus saab olema absoluutselt demokraatlik ning vabaduse ja institutsionaalse korra tagaja. Ma olen president kõigile kodanikele," lubas värskelt valitud riigipea, lubades austada kõiki rasse, religioone ja poliitilisi vaateid. "Ma hakkan valitsema kõigi colombialaste jaoks, nii nende jaoks, kes minu poolt hääletasid, kui ka nende jaoks, kes valisid teise kandidaadi."

Kuid samas ei tunnistanud de la Espriella vastane, 63-aastane vasakpoolne senaator Cepeda veel kaotust, öeldes oma toetajatele, et ootab, kuni kõik hääled on kinnitatud.

"Kui loendus on lõpule viidud, lõpptulemus teada ja vastavad kontrollid tehtud, tunnistame ametlikku tulemust," ütles Cepeda.

De la Espriella hoiatas Cepedat, et too austaks demokraatiat ning siirduks opositsiooni

"Tiiger võib sind veelgi valusamalt hammustada, kui ta tegi seda valimiskastide juures," hoiatas de la Espriella.

Viimase aasta jooksul on parempoolsed kandidaadid tulnud võimule nii Boliivias, Tšiilis, Costa Ricas kui ka Ecuadoris. Parempoolsete kandidaatide edu taga on eelkõige rahulolematus majanduse, julgeoleku ja seniste valitsuste tööga.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

parimad

arva ära ja jookse!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:50

Ministeerium teeb ettevalmistusi apteegiautomaatide kasutuselevõtuks

12:47

Ukraina droonid ründasid taas Venemaa pealinna Moskvat Uuendatud

12:40

Lõhe Eesti vanemaealiste digioskustes käriseb tervisevalda

12:40

Kohalik elanik leidis Rõuge vallas põllult lõhkeainega drooni

12:40

Ministeerium tahab, et kaitseväele jääks õigus nutiseadmeid läbi otsida

12:35

Rakvere kool otsib kotijuhtumi järel uut direktorit

12:30

Teisipäev tuleb sajuta

12:25

Raadiouudised (22.06.2026 12:00:00)

12:22

Clark väristas, aga võitis teist korda USA lahtised

12:16

Eesti Disainerite Liidu uueks presidendiks valiti Reet Aus

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.06

Sõja 1579. päev: Ukraina rünnak süütas naftaterminali ja sadama mõlemal pool Kertši väina Uuendatud

21.06

Euroopa kuumalaine tõi Prantsusmaal kaasa alkoholikeelu

12:47

Ukraina droonid ründasid taas Venemaa pealinna Moskvat Uuendatud

21.06

Politsei plaanib tõsta kiiruskaamerate trahvikünnist

21.06

Trump ähvardas Šveitsis läbirääkimistel osalevat Iraani delegatsiooni Uuendatud

21.06

Yamali ja Oyarzabali turmtuli murdis kiiresti Saudi Araabia vastupanu Uuendatud

21.06

Soome kohus mõistis narkojõuku kuulunud eestlased aastateks vangi

21.06

Kauksisse rajatud kanalisatsioonist kohalik elanik kasu ei saa Uuendatud

21.06

Päästeamet näeb vaeva liitiumakudega seadmete kustutamisega

21.06

Setomaal taastati kaitseväelastele oluline Seitsmemägi

ilmateade

SPORT

12:22

Clark väristas, aga võitis teist korda USA lahtised

11:39

Rait Ärm võitis velotuuri Poolas

11:01

Taas Poola meistriks tulnud Rannula: elu kõige raskem hooaeg

10:20

Tiit Karuksi kuukommentaar: EOK töörahu otsinguil

loe: kultuur

12:16

Eesti Disainerite Liidu uueks presidendiks valiti Reet Aus

11:01

Arvustus. Igameheluule

09:57

Keeleminutid. Selgusid aasta maitsvaimad uudissõnad

09:04

Ühe minuti film | Kristen Aigro "Kapsategu"

loe: eeter

10:50

Indrek Schwede: jalgpalli eristab meelelahutusest lojaalsus

21.06

Kuidas rääkida mitmikkuuluvusest? Intervjuu "Piirideta põlvkonna" autori Terje Toomistuga

21.06

Oliver Reimann raadiotööst: helimaailm on samaväärselt tugev kui lõhnamaailm

21.06

Muuseumiühingu tegevjuht: mineviku säilitamise kõrval vaatavad muuseumid ka olevikku ja tulevikku

Raadiouudised

09:40

Õhutemperatuur tõuseb kuni 25 kraadini

09:15

Raadiouudised (22.06.2026 09:00:00)

21.06

Setomaal taastati kaitseväelastele oluline Seitsmemägi

21.06

Päästeamet näeb vaeva liitiumakudega seadmete kustutamisega

21.06

Pärnule anti üle suvepealinna tiitel

21.06

Päevakaja (21.06.2026 18:00:00)

21.06

Kauksisse rajatud kanalisatsioonist kohalik elanik kasu ei saa

20.06

Tallinn investeerib 20 miljonit eurot ujula ehitusse

20.06

Tallinna Õpilasmalev pakub tööd 31 linnasiseses ja 21 linnavälises rühmas

20.06

Pärnus lõppesid kuu aega väldanud Soome filmi „Good times” võtted

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo