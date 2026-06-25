ECB komiteesse kandideerinud "diktaator" pani asutuse sõnavabaduse proovile

Euroopa Keskpanga (ECB) töötajate komiteesse kandideerinud IT-spetsialist sai diktaatori parodeerimise eest noomituse. Politico kirjutab, kuidas paroodia ja selle eest karistada saamine tõid päevavalgele probleemid asutuse sisemise sõnavabadusega.

Euroopa Keskpanga töötajate komitee valimistel kandideeris isik, kes lubas kehtestada "kõrgeima nõuandva diktatuuri", kohustuslikud aplausiseansid, sõltumatu mõtlemise kaotamise ja töösoorituse hindamise, mille ainsaks tulemuseks on "väga Aladeen" (viide Sacha Baron Coheni filmile "Diktaator").

Keskpangas seda aga naljakaks ei peetud.

18. juunil asutuses sisemiselt avaldatud ja Politicole lekkinud ametlikus noomituses karistas panga valimiskomisjon töötajate komiteesse kandideerivat Jan Kuchtat.

Põhjuseks oli kõigile töötajatele saadetud e-kiri, kus kandidaat nimetas end "admiral-kindral Jan Aladeen Kuchtaks" ja poseeris tehisintellekti loodud sõjaväevormis, mida kaunistasid Euroopa sümbolid.

Seitsmest juhuslikult valitud töötajast koosnev valimiskomisjon järeldas, et kuigi valimiskampaaniates võib kasutada "paroodiat, sarkasmi ja irooniat", ületas Kuchta piiri, kui püüdis ilmselgelt jäljendada tegelaskuju 2012. aasta filmist.

Komisjoni hinnangul ületas kampaania keskpanga eetikastandarditega lubatud "retoorilise liialduse määra", kuna kasutati paroodianime, militaristlikku kujundlikkust ja hüperboolset keelekasutust ning segati "usutavaid väiteid nähtavalt liialdatud või lausa võimatute kampaanialubadustega".

Keskpanga IT-arendusspetsialistina töötav Kuchta lubas oma manifestis asendada sotsiaalse dialoogi "kohustuslike tööliste solidaarsusseanssidega", tagada endale võit "100-protsendilise häälteenamusega" ja viia sisse "korrigeerivad heaoluauditid" töötajatele, kelle mõtlemine pole veel ametliku doktriiniga kooskõlas.

Keskpanga püüdluste taga määratleda iroonia lubatud piiri peitub aga tõsisem vaidlus, märkis Politico.

Kandidatuur näib olevat osaliselt vastureaktsioon EBC poolt 2025. aasta detsembris kehtestatud uutele valimisreeglitele, mis nõuavad kampaaniamaterjalide vastavust asutuse eetikaraamistikule. Enne reeglimuudatusi kritiseeris töötajate komitee nõudeid teravalt, väites, et need ohustavad sõnavabadust ja toovad kaasa ebatervisliku tsensuuri.

Võitlus töötajate sõnavabaduse eest

Noomimine toimus ajal, mil töötajate esindajate ja ECB juhtkonna vahel kestab tüli seoses sõnavabadusega. Praegune töötajate komitee juht on algatanud asutuse vastu kohtuasja, mis on seotud sõnavabaduse probleemidega. See annab neljapäevasele noomitusele tunduvalt suurema tähenduse, märkis väljaanne.

Valimiskomisjon rõhutas, et muret ei valmistanud vaid satiir. Komisjon viitas sõjaväelise sümboolika, EL-i ja eurotähiste kombinatsioonile ning kampaania alarmistlikule kuvandile ECB-st, sealhulgas viidetele "hirmukliimale" ja "vastutustundetule õiguslikule kantsile".

Need fraasid võivad paljudele ECB töötajatele tuttavad olla. Kuchta näis parodeerivat keelekasutust, mis on aastaid kõlanud töötajate esinduskogude debattides ja küsitlustes, viies olemasolevad kaebused teadlikult absurdsete järeldusteni.

Pärast noomituse saamist kõigile töötajatele saadetud e-kirjas väitis Kuchta, et "sisemiste ametialaste standardite relvaks muutmine selle noomituse väljastamiseks on otseses vastuolus Euroopa Liidu alusväärtustega, eelkõige õigusega sõnavabadusele."

Tema sõnul tõestab noomitus vaid tema kampaania mõtet. "Kui irooniat ja hüperbooli kasutavale poliitilisele sõnumile vastatakse ametlike administratiivsete sanktsioonidega, kinnitab see, et meie asutuses on tekkinud sügav sallimatus sõltumatu mõtlemise suhtes," kirjutas ta.

Kehtestades uued kampaaniakõne piirangud, on ECB sisuliselt pannud oma valimiskomisjoni vastama erakordselt delikaatsele küsimusele: kus jookseb piir õigustatud kriitika, poliitilise satiiri ja kandidaadile sobimatu käitumise vahel.

ECB vastus näib vähemalt praegu olevat kusagil tavapärase kampaaniategemise ja "kõrgeima nõuandva diktatuuri" kehtestamise lubaduse vahepeal, leidis Politico.

Mis puutub Kuchta lubadusse võita 100 protsenti häältest, siis teisipäeval toimunud valimistel kukkus ta läbi. Kuigi tal õnnestus oma tulemust eelmise valimisvooruga võrreldes kahekordistada, jäi ta 15 kandidaadi seas 13. kohale ega pääsenud komiteesse.