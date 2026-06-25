X!

ECB komiteesse kandideerinud "diktaator" pani asutuse sõnavabaduse proovile

Välismaa
Sasha Baron Cohen kehastamas tegelaskuju filmist
Sasha Baron Cohen kehastamas tegelaskuju filmist "Diktaator" Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Starpix, Dave Allocca
Välismaa

Euroopa Keskpanga (ECB) töötajate komiteesse kandideerinud IT-spetsialist sai diktaatori parodeerimise eest noomituse. Politico kirjutab, kuidas paroodia ja selle eest karistada saamine tõid päevavalgele probleemid asutuse sisemise sõnavabadusega.

Euroopa Keskpanga töötajate komitee valimistel kandideeris isik, kes lubas kehtestada "kõrgeima nõuandva diktatuuri", kohustuslikud aplausiseansid, sõltumatu mõtlemise kaotamise ja töösoorituse hindamise, mille ainsaks tulemuseks on "väga Aladeen" (viide Sacha Baron Coheni filmile "Diktaator").

Keskpangas seda aga naljakaks ei peetud.

18. juunil asutuses sisemiselt avaldatud ja Politicole lekkinud ametlikus noomituses karistas panga valimiskomisjon töötajate komiteesse kandideerivat Jan Kuchtat.

Põhjuseks oli kõigile töötajatele saadetud e-kiri, kus kandidaat nimetas end "admiral-kindral Jan Aladeen Kuchtaks" ja poseeris tehisintellekti loodud sõjaväevormis, mida kaunistasid Euroopa sümbolid.

Seitsmest juhuslikult valitud töötajast koosnev valimiskomisjon järeldas, et kuigi valimiskampaaniates võib kasutada "paroodiat, sarkasmi ja irooniat", ületas Kuchta piiri, kui püüdis ilmselgelt jäljendada tegelaskuju 2012. aasta filmist.

Komisjoni hinnangul ületas kampaania keskpanga eetikastandarditega lubatud "retoorilise liialduse määra", kuna kasutati paroodianime, militaristlikku kujundlikkust ja hüperboolset keelekasutust ning segati "usutavaid väiteid nähtavalt liialdatud või lausa võimatute kampaanialubadustega".

Keskpanga IT-arendusspetsialistina töötav Kuchta lubas oma manifestis asendada sotsiaalse dialoogi "kohustuslike tööliste solidaarsusseanssidega", tagada endale võit "100-protsendilise häälteenamusega" ja viia sisse "korrigeerivad heaoluauditid" töötajatele, kelle mõtlemine pole veel ametliku doktriiniga kooskõlas.

Keskpanga püüdluste taga määratleda iroonia lubatud piiri peitub aga tõsisem vaidlus, märkis Politico.

Kandidatuur näib olevat osaliselt vastureaktsioon EBC poolt 2025. aasta detsembris kehtestatud uutele valimisreeglitele, mis nõuavad kampaaniamaterjalide vastavust asutuse eetikaraamistikule. Enne reeglimuudatusi kritiseeris töötajate komitee nõudeid teravalt, väites, et need ohustavad sõnavabadust ja toovad kaasa ebatervisliku tsensuuri.

Võitlus töötajate sõnavabaduse eest

Noomimine toimus ajal, mil töötajate esindajate ja ECB juhtkonna vahel kestab tüli seoses sõnavabadusega. Praegune töötajate komitee juht on algatanud asutuse vastu kohtuasja, mis on seotud sõnavabaduse probleemidega. See annab neljapäevasele noomitusele tunduvalt suurema tähenduse, märkis väljaanne.

Valimiskomisjon rõhutas, et muret ei valmistanud vaid satiir. Komisjon viitas sõjaväelise sümboolika, EL-i ja eurotähiste kombinatsioonile ning kampaania alarmistlikule kuvandile ECB-st, sealhulgas viidetele "hirmukliimale" ja "vastutustundetule õiguslikule kantsile".

Need fraasid võivad paljudele ECB töötajatele tuttavad olla. Kuchta näis parodeerivat keelekasutust, mis on aastaid kõlanud töötajate esinduskogude debattides ja küsitlustes, viies olemasolevad kaebused teadlikult absurdsete järeldusteni.

Pärast noomituse saamist kõigile töötajatele saadetud e-kirjas väitis Kuchta, et "sisemiste ametialaste standardite relvaks muutmine selle noomituse väljastamiseks on otseses vastuolus Euroopa Liidu alusväärtustega, eelkõige õigusega sõnavabadusele."

Tema sõnul tõestab noomitus vaid tema kampaania mõtet. "Kui irooniat ja hüperbooli kasutavale poliitilisele sõnumile vastatakse ametlike administratiivsete sanktsioonidega, kinnitab see, et meie asutuses on tekkinud sügav sallimatus sõltumatu mõtlemise suhtes," kirjutas ta.

Kehtestades uued kampaaniakõne piirangud, on ECB sisuliselt pannud oma valimiskomisjoni vastama erakordselt delikaatsele küsimusele: kus jookseb piir õigustatud kriitika, poliitilise satiiri ja kandidaadile sobimatu käitumise vahel.

ECB vastus näib vähemalt praegu olevat kusagil tavapärase kampaaniategemise ja "kõrgeima nõuandva diktatuuri" kehtestamise lubaduse vahepeal, leidis Politico.

Mis puutub Kuchta lubadusse võita 100 protsenti häältest, siis teisipäeval toimunud valimistel kukkus ta läbi. Kuigi tal õnnestus oma tulemust eelmise valimisvooruga võrreldes kahekordistada, jäi ta 15 kandidaadi seas 13. kohale ega pääsenud komiteesse.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Head kuulamist!

Suvine kaaslane

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:37

Erakonnad kombivad maad, kuidas presidendikandidaadi otsimisega jätkata Uuendatud

16:30

Rae vallavalitsus vabastas Jüri kooli direktori usalduse kaotuse tõttu ametist

16:20

Ülevaade: laenutushüvitise maksimummäära teenis tänavu 27 autorit

16:15

Prantsuse merevägi pidas taas kinni Venemaa varilaevastiku tankeri

16:15

Eesti saadab motokrossi juunioride MM-ile 15 tulevikulootust

15:53

Automüüjad ja reisibürood saavad õiguse kindlustust müüa

15:51

Argo Ideon: Karise otsus suunas poliitikud rutakale suvetööle

15:51

FAZ: Kallas on oma teravate sõnavõttude tõttu jäänud Brüsselis isolatsiooni

15:40

Prantsusmaal uppus kuumalaine eest jahutust otsinud tippjalgpallur

15:20

Raadiouudised (25.06.2026 15:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.06

Hegseth vallandas Ukraina abi eest vastutanud neljatärnikindrali

15:05

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Krasnodari krais Uuendatud

24.06

Sõja 1582. päev: Ukraina ründas Krimmis elektrijaamu ja lennuvälju Uuendatud

07:58

Šveits võitis alagrupi, Promise David lõi värava Uuendatud

06:25

Pikalt NBA draft'is oodanud Henri Veesaar liitub Atlanta Hawksiga

24.06

Valgamaal hukkus liiklusõnnetuses inimene Uuendatud

08:47

Välismaal tegutsev ooperilaulja: Estonia ei põle artistliku tõrvikuna

24.06

Inimesed ei taha tänavusel puugirohkel suvel nende vastu vaktsineerida

07:39

Brasiilia saatis Šotimaa kuristiku servale Uuendatud

06:28

Trumpi hinnangul läheb Zelenskil sõjas Venemaa vastu päris hästi

ilmateade

SPORT

16:15

Eesti saadab motokrossi juunioride MM-ile 15 tulevikulootust

15:40

Prantsusmaal uppus kuumalaine eest jahutust otsinud tippjalgpallur

14:57

Rannula MM-valikmängude eel: tunnetus ja rütm võtavad aega

14:22

Vaaks: au on Eesti koondist esindada

loe: kultuur

16:20

Ülevaade: laenutushüvitise maksimummäära teenis tänavu 27 autorit

15:12

Harry Liivrand: tänavune Veneetsia biennaal on AI esimene võidukäik

14:32

Pühapäeval esineb Tallinnas USA metal-bänd Blood Incantation

13:00

Galerii: Marit Ilison loob näitusel "Elu/Tuba" totaalse ruumi

loe: eeter

15:12

Harry Liivrand: tänavune Veneetsia biennaal on AI esimene võidukäik

14:12

Alkoholist loobunud Lepland: šnaps ja pidu olid minu jaoks kiire lõõgastus

12:40

Maasikakasvataja: maasikahooaeg on sel aastal väga lühike

12:13

Vikerraadio avardab suvel silmaringi sarjadega Ameerikast, Aasiast ja Eestist

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (25.06.2026 12:00:00)

10:50

Rutte käis Washingtonis pingeid maandamas

10:25

Tervisekassa kaalub dibeediravimite hüvitamist ülekaalulistele

10:20

Üle tuhande inimese saab riigilt varajast vaimse tervise abi

09:20

Raadiouudised (25.06.2026 09:00:00)

24.06

Eakate väärkohtlemine on ekspertide sõnul varjatud, kuid suur murekoht

24.06

Juulist hakkavad kehtima uued reeglid väljastpoolt EL tellitud väikesaadetistele

24.06

Päevakaja (24.06.2026 18:00:00)

24.06

Maapiirkonna muusikakoolidel on üha raskem leida erialaõpetajaid

24.06

Kõiki matkaradu ei suudeta liikumisraskustega inimestele läbitavaks teha

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo