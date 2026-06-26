Südamekodud müüb hooldusteenuste osutamise

Ärileht kirjutas, et kuigi tehingu hinda osalised ei avalda, on siiski tegemist Eesti hoolekandeturu senise ajaloo suurima omanikuvahetusega. Seni Tšehhis, Poolas ja Slovakkias tegutsenud Penta Hospitals kasutab Südamekodude ostu platvormina edasiseks laienemiseks Läti ja Leedu turule.

Tehingu käigus läheb uuele omanikule siiski ainult opereerimisäri ehk hooldusteenuste osutamine koos töötajate, lepingute ja kaubamärgiga. Hooldekodude majad ja kinnistud jäävad senistele omanikele, kelle hulgas on nii Eften kui ka praeguste omanikega seotud ettevõtted.

Südamekodude üks omanikke Martin Kukk ütles, et ka praegustel omanikel oli plaan laieneda Läti ja Leedu turule, kuid selleks oli vaja sadu miljoneid eurosid. Seda raha praegustel omanikel võtta ei olnud, mistõttu hakati otsima partnerit. Kuigi esialgne plaan polnud kogu osalust müüa, kujunesid läbirääkimised Kuke sõnul protsessi käigus just 100-protsendiliseks müügiks.

Penta Hospitals International on Kesk-Euroopa üks suurimaid erameditsiini ja hooldusteenuste pakkujaid. Ettevõte opereerib Tšehhis, Slovakkias ja Poolas kokku 53 haiglat, 62 ambulatoorset keskust ja 61 hooldekodu. Grupi 2025. aasta käive ulatub 1,5 miljardi euroni ning neil on üle 22 000 töötaja.