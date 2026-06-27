Austraalia karmistab trahve noorte sotsiaalmeediakeelust möödahiilijatele

Uus eelnõu tõstab keelu süsteemsete rikkumiste eest maksimaalse trahvisumma 99 miljoni Austraalia dollarini (60 miljonit eurot) ja annab digitaalturvalisuse järelevalveasutusele suuremad volitused platvormide ohjeldamiseks, teatas valitsus.

Valitsuse avalduse kohaselt uurib sõltumatu regulaator aktiivselt Facebooki, Instagrami, Snapchati, TikToki ja YouTube'i võimalikku reeglite eiramist.

"On selge, et suurtehnoloogiaettevõtted ei tee seaduse täitmiseks piisavalt – sotsiaalmeedias on endiselt liiga palju lapsi," ütles peaminister Anthony Albanese.

"Need muudatused peegeldavad seda, kui tõsiselt me suhtume sotsiaalmeediaettevõtete igasse reeglite rikkumisse."

Alaealised kasutajad on piirangutest mööda hiilinud, kasutades vanematele inimestele registreeritud kontosid, luues võltskontosid või logides sisse privaatsete brauserite kaudu.

Austraalia piirangu tulemused pakuvad suurt huvi üha enamatele riikidele, kes on kehtestanud või kaaluvad sarnaseid keelde, sealhulgas Suurbritannia, Indoneesia, Araabia Ühendemiraadid ja Uus-Meremaa.

Üks esimesi eelretsenseeritud hinnanguid, mis avaldati sel kuul ajakirjas British Medical Journal, leidis, et pole piisavalt tõendeid selle kohta, et keelul oleks olnud suur mõju Austraalia noorte sotsiaalmeedia kasutamisele.

Teadlased küsitlesid enam kui 400 noort vahetult enne piirangute jõustumist ja uuesti kolm kuud hiljem, leides laialdast reeglitest möödahiilimist.

12-13-aastaste kasutajate seas oli muutus väike, 14-15-aastaste vanuserühmas oli väike langus ja 16-aastaste ning vanemate seas kasutus suurenes.