X!

Galerii: Viljandis avati suur näitus tikkimisest

Eesti
Viljandis avati suur näitus tikkimisest
Vaata galeriid
79 pilti
Eesti

Kondase Keskuses avati mahukas näitus tikkimisest, mille keskmes on haruldase tundlikkuse ja äratuntava käekirjaga Saaremaa looja Maria Peet.

Maria Peedi 200 teose hulgas on tikitud pildid, gobeläänid, maalid, kudumid ja Muhu pätid. Ta kujundas välja omanäolise "nõelmaali" tehnika, tikkides lapsepõlvemälestusi, Saaremaa maastikke, taluelu, külasündmusi, inimesi ja loomi. Maria oli taluperenaine, kolhoosi ajal lihtne vasikatalitaja ning kaheksa lapse ema, kelle loominguline kirg avaldus alles pensionile jäädes.

"Kui siis hakkas äkki ja siis plahvatas - muud ei teinud, kui ainult maalis, joonistas, tikkis, kudus. Pidev, pidev, pidev töö oli kuni surmalaupäevani," sõnas Maria Peedi poeg Olev Peet.

"Lihtsalt võttis riide näpuvahele, hakkas tikkima, ei mingi raami peal ega kuskil. Lihtsalt tegi järjest. Mis tuli välja, see tuli. Keegi ei teadnud enne, kui töö oli valmis, et mis sealt tuleb. Ta ise ka, tundub," ütles Maria Peedi pojatütar Kertu Viikmaa.

Maria Peedi looming jõudis Kondase keskusesse perekonnatuttava õhutusel, kes juhtus Oslos nägema üht sarnast, aga kutselise kunstniku näitust.

"Need nägid välja täpselt nagu Maria Peedi tikandid ehk siis tehnoloogia oli kõik sama. Ma mõtlesin, et miks mitte ka Eesti rahvale tutvustada nende seast võrsunud analoogset kunstnikku, kellest mitte keegi midagi enne ei teadnud," ütles perekonnatuttav Muhumaalt Irena Tammik.

Kunstiajaloolane Mari Vallikivi leiab, et praegu, kui kunstis kasutatakse tekstiili, kudumist ja tikkimist üha enam, on Maria Peedi looming jäänud teenimatult tähelepanuta.

"Ta tikkis ju mälu järgi, ka kõiki neid lapepõlves tehtud talutöid, elu-olu, üldse seda ümbrust. Ta on tegutsenud kui suur ajalookroonik, ise endale tõenäoliselt aru andamata, kui väärtuslikku materjali ta on suutnud luua," sõnas Vallikivi.

Maria Peedi tööde kõrval on Kondase keskuses välja pandud ka Harri Aeru, Hilda Vilde ja teiste tikkimismeistrite erakordne looming, millega saab tutvuda 31. oktoobrini.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

UUS HOOAEG

Suvine kaaslane

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:48

ETV spordisaade, 29. juuni

21:32

Meier sõitis Portugali karikasarja etapil tõusvas joones

21:28

Galerii: Viljandis avati suur näitus tikkimisest

21:22

VAATA OTSE | Teist poolaega tugevalt alustanud Brasiilia leidis viigivärava Uuendatud

21:12

Teisipäeval on sooja kuni 28 kraadi

21:11

ERR USA-s: Trump lubas vahistada peegeldusbasseini vett puudutavad inimesed

21:11

Ukraina loodab NATO tippkohtumiselt otsuseid õhukaitsevallas

20:59

Sabalenka jalutas Wimbledonis teise ringi

20:49

Viipekeelsed uudised

20:48

Aktuaalne kaamera kell 19:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:28

Jõelähtme vallavanem: oleme sunnitud uued arendused pausile panema

17:15

Ukraina jätkab okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide ründamist Uuendatud

07:01

Putin tunnistas kütusepuudust Venemaa tanklates

09:52

Venemaal Irkutskis läheb kütusekriis üha hullemaks

00:00

Kanada alistas üleminutite väravast LAV-i ja pääses 16 parema hulka Uuendatud

28.06

Sõja 1586. päev: Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega Uuendatud

12:38

Haruldaste maalingutega silma paistnud mõis jäi mälestise staatusest ilma

06:39

Suurim kurgikasvataja Euroopa Komisjonilt erandit ei saanud

21:22

VAATA OTSE | Teist poolaega tugevalt alustanud Brasiilia leidis viigivärava Uuendatud

11:26

Ukraina surve alla jäänud Lukašenko kohtus Xi ja Putiniga

ilmateade

SPORT

21:48

ETV spordisaade, 29. juuni

21:32

Meier sõitis Portugali karikasarja etapil tõusvas joones

21:22

VAATA OTSE | Teist poolaega tugevalt alustanud Brasiilia leidis viigivärava Uuendatud

20:59

Sabalenka jalutas Wimbledonis teise ringi

loe: kultuur

21:28

Galerii: Viljandis avati suur näitus tikkimisest

18:02

Galerii: Tallinna linnahallis algasid Põldroosi gobelääni konserveerimistööd

16:24

Kaspar Velberg ja Ludensemble toovad lavale Stravinski "Sõduri loo"

14:40

"Supergirl" kogus avanädalavahetusel veidi alla 1800 külastuse

loe: eeter

13:59

"Ringvaade" naaseb suviste teemadega ETV ekraanile

11:46

Lasteaia muusikaõpetaja: lastega koos tuleb hüpata ja karata

11:10

Hannaliisa Uusma: pärast aastaid laval tahtsin endalt peavoolu tähelepanu maha pesta

10:08

Päästeameti ennetusteenuste juht: pooled eelmisel aastal uppunutest olid joobes

Raadiouudised

19:40

Pärnu lennujaam ootab valitsuse otsuseid

18:50

Päevakaja (29.06.2026 18:00:00)

16:45

Kondase keskuses avaneb tikkimise kunsti imeline maailm

16:20

Eesti venekeelse elanikonna hulgas on suurenenud õigeusklike hulk

16:05

Allar Arusalu: piimatootjad eelistavad saneerimise asemel pankrotti

15:55

Läti kehtestab sisserändele karmimad reeglid

15:30

Kõrge liitumiskulu jätab osa kinnistuid ühisveevärgita

15:20

Raadiouudised (29.06.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (29.06.2026 12:00:00)

11:00

Vallad ootavad arendajatelt lisatasu küsimise seadustamist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo