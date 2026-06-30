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Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima

Eesti
Viru vangla.
Viru vangla. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Eesti

Euroopa Inimõiguste Kohus teatas, et Eesti vanglate suitsetamiskeelu vaidlus suurkojas lõppes sisulise otsuseta, sest kaebajatega ei saadud enam ühendust. See tähendab, et Eesti vanglate senine tubakavaba kord jääb kehtima.

Eesti vanglates keelati suitsetamine 1. oktoobril 2017. Keelu eesmärk on kaitsta inimesi tubakasuitsu eest, vähendada tuleohtu ning takistada sigarettide kasutamist vanglas maksevahendi ja mõjutusvahendina. Tubakavaba kord kehtib nii kinnipeetavatele kui ka vanglate töötajatele. 

Neli kinnipeetavat pöördusid 2021. aastal Euroopa Inimõiguste Kohtusse, leides, et täielik suitsetamiskeeld rikub nende õigust eraelule. Kohtu seitsmeliikmeline kohtukoda leidis 2025. aasta novembris napi häälteenamusega, et Eesti ei olnud keelu kehtestamisel piisavalt hinnanud suitsetavate kinnipeetavate võimalust teha oma tervist puudutavaid valikuid. 

Eesti ei nõustunud selle hinnanguga ja taotles asja arutamist suurkojas. Suurkoda võttis taotluse 2026. aasta märtsis menetlusse, kuid lõpetas nüüd asja sisulise otsuseta, sest kaebajad ei olnud enam kohtule kättesaadavad ega näidanud üles soovi menetlust jätkata. 

Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas menetluse lõpetada. Varasem kohtukoja otsus ei jõustu ja Eesti vanglad jätkavad tubakavabana. 

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